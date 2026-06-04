Старую Toyota Auris в идеальном сатане продают вдвое дороже рынка

На украинском рынке подержанных автомобилей появился редкий экземпляр Toyota Auris первого поколения. В Харькове на продажу выставили рестайлинговый хэтчбек 2010 года выпуска, который за 15 лет эксплуатации проехал всего 7 тысяч километров. Об этом пишет topgir.com.ua.

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Продавец просит за него 14 500 долларов США. Это примерно вдвое больше, чем аналогичные автомобили тех же годов выпуска.

По словам владельца, автомобиль был приобретен новым у официального дилера Toyota в Харькове в апреле 2010 года и все время находился в собственности одной семьи. Машина преимущественно хранилась в отапливаемом гараже и практически не использовалась зимой.

Продавец утверждает, что автомобиль не попадал в дорожно-транспортные происшествия, не имеет следов кузовного ремонта и ни одной перекрашенной детали. Также заявляется полное отсутствие коррозии.

Опубликованные фотографии демонстрируют хорошо сохранившееся состояние кузова, салона и моторного отсека. Интерьер практически не имеет признаков эксплуатационного износа, а большинство элементов отделки остались в заводском состоянии.

Под капотом установлен атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра мощностью 132 л.с. В паре с ним работает классическая автоматическая коробка передач с гидротрансформатором, которая считается надежной альтернативой роботизированным трансмиссиям, также использовались на отдельных версиях модели.

Почему именно эта Toyota Auris особенная

По словам владельца, техническое состояние автомобиля полностью соответствует его минимальному пробегу, а во время движения машина сохраняет ощущение нового автомобиля.

Подобные экземпляры с чрезвычайно малым пробегом встречаются на рынке крайне редко. Именно поэтому такие автомобили часто называют “капсулами времени” и рассматривают не только как транспортное средство, но и как потенциальный коллекционный объект.