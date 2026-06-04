Стару Toyota Auris в ідеальному сатані продають удвічі дорожче ринку

На українському ринку вживаних автомобілів з'явився рідкісний екземпляр Toyota Auris першого покоління. У Харкові на продаж виставили рестайлінговий хетчбек 2010 року випуску, який за 15 років експлуатації проїхав лише 7 тисяч кілометрів. Про це пише topgir.com.ua.

Читайте також: Toyota відправить у відставку модель Auris

Продавець просить за нього 14 500 доларів США. Це приблизно удвічі більше, ніж аналогічні автомобілі тих же років випуску.

За словами власника, автомобіль був придбаний новим у офіційного дилера Toyota в Харкові у квітні 2010 року та весь час перебував у власності однієї родини. Машина переважно зберігалася в опалюваному гаражі та практично не використовувалася взимку.

Продавець стверджує, що автомобіль не потрапляв у дорожньо-транспортні пригоди, не має слідів кузовного ремонту та жодної перефарбованої деталі. Також заявляється повна відсутність корозії.

Опубліковані фотографії демонструють добре збережений стан кузова, салону та моторного відсіку. Інтер'єр практично не має ознак експлуатаційного зносу, а більшість елементів оздоблення залишилися у заводському стані.

Під капотом встановлено атмосферний бензиновий двигун об'ємом 1,6 літра потужністю 132 к.с. У парі з ним працює класична автоматична коробка передач із гідротрансформатором, яка вважається надійнішою альтернативою роботизованим трансмісіям, що також використовувалися на окремих версіях моделі.

Чому саме ця Toyota Auris особлива

За словами власника, технічний стан автомобіля повністю відповідає його мінімальному пробігу, а під час руху машина зберігає відчуття нового автомобіля.

Подібні екземпляри з надзвичайно малим пробігом трапляються на ринку вкрай рідко. Саме тому такі автомобілі часто називають “капсулами часу” та розглядають не лише як транспортний засіб, а й як потенційний колекційний об'єктa.