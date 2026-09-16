Stellantis показала электрический беспилотный фургон BOW с внешностью "коробки": фото

Концепт BOW (Box On Wheels) представили на выставке IAA Transportation в Ганновере. Его главная особенность заключается в отсутствии традиционной кабины: прототип не имеет лобового стекла, приборной панели или водительского сиденья. Основное пространство автомобиля отведено под груз.

В Stellantis рассматривают BOW как электрический автономный модуль для перевозки посылок без человека за рулем. Облик концепта соответствует его назначению: BOW напоминает компактный грузовой контейнер на четырех колесах.

Для каких условий был создан беспилотный фургон

Stellantis отмечает, что BOW предназначен прежде всего для контролируемых логистических зон. Среди потенциальных мест использования компания называет заводы, больницы, аэропорты и территории с низким уровнем выбросов. Такой подход позволяет испытывать автономную технологию в средах с более ожидаемыми условиями движения.

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Концепт не позиционируется в качестве автономного автомобиля для полноценной эксплуатации на дорогах общего пользования. Первоначальные испытания BOW уже начались в Европе. В то же время Stellantis не объявила сроки серийного производства, поскольку речь идет именно о концептуальной разработке.

Кто стоит за разработкой BOW?

Проект разрабатывает подразделение Stellantis Pro One совместно с компанией UQI Robotics, специализирующейся на автономных роботизированных системах. Концерн Stellantis отвечает за автомобильную составляющую проекта, в то время как партнер предоставляет технологии автономного движения.

При этом компания пока не раскрывает ключевых технических характеристик прототипа. Также отсутствует подробная информация о наборе датчиков и аппаратном обеспечении автономной системы. Не объявлен и конкретный уровень автономности, который должен достичь концепт.