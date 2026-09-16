Stellantis показала електричний безпілотний фургон BOW із зовншіністю "коробки": фото

Концепт BOW (Box On Wheels) представили на виставці IAA Transportation у Ганновері. Його головна особливість полягає у відсутності традиційної кабіни: прототип не має лобового скла, панелі приладів або водійського сидіння. Натомість основний простір автомобіля відведено під вантаж.

У Stellantis розглядають BOW як електричний автономний модуль для перевезення посилок без людини за кермом. Зовнішність концепту відповідає його призначенню: BOW нагадує компактний вантажний контейнер на чотирьох колесах.

Для яких умов створили безпілотний фургон

Stellantis зазначає, що BOW призначений насамперед для контрольованих логістичних зон. Серед потенційних місць використання компанія називає заводи, лікарні, аеропорти та території з низьким рівнем викидів. Такий підхід дозволяє випробовувати автономну технологію в середовищах із більш передбачуваними умовами руху.

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Концепт не позиціонується як автономний автомобіль для повноцінної експлуатації на дорогах загального користування. Початкові випробування BOW уже розпочалися в Європі. Водночас Stellantis не оголосила терміни серійного виробництва, оскільки наразі йдеться саме про концептуальну розробку.

Хто стоїть за розробкою BOW?

Проєкт розробляє підрозділ Stellantis Pro One спільно з компанією UQI Robotics, яка спеціалізується на автономних роботизованих системах. Концерн Stellantis відповідає за автомобільну складову проєкту, тоді як партнер надає технології автономного руху.

При цьому компанія поки не розкриває ключові технічні характеристики прототипу. Також відсутня детальна інформація про набір датчиків та апаратне забезпечення автономної системи. Не оголошено й конкретний рівень автономності, якого має досягти концепт.