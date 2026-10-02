Stellantis запатентовала систему, позволяющую электромобилю отсоединить аккумулятор и отъехать

Патент под названием "Система быстрого снятия высоковольтного аккумулятора для транспортного средства" опубликовало Ведомство США по патентам и товарным знакам (USPTO) 17 сентября. Заявителем и правопреемником указана FCA US, входящая в состав Stellantis. Carscoops.

Документ описывает механизм, предназначенный для реагирования на ситуации, когда высоковольтная батарея перегревается, повреждается или становится источником другой тепловой угрозы. Вместо того чтобы только охладить аккумулятор, система должна отсоединить его от автомобиля.

Для активации механизма водитель, пассажир, спасатель или другой человек должны воспользоваться специальным выключателем. После этого система отключит высоковольтную батарею от электросети автомобиля и запустит механизм ее физического отсоединения.

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Пиротехнические элементы и несколько способов разблокировки

В патенте описано несколько вариантов конструкции механизма. В частности, он может использовать подвижные секции раздвигающиеся рамы или пиротехнические элементы для отделения аккумуляторного блока от транспортного средства. Предусмотрено несколько мест для размещения выключателей. Один может находиться в салоне, другой – в багажнике.

Это позволит активировать систему не только изнутри, но и снаружи автомобиля. Выключатели могут иметь разное исполнение: от обычного рычага или физической кнопки до сенсорного элемента или переключателя. Такой подход потенциально позволяет адаптировать систему к разным моделям и компоновкам.

Как электромобиль сможет двигаться без основной батареи

После отсоединения высоковольтного аккумулятора автомобиль согласно патенту сможет использовать 12-вольтовую батарею для короткого перемещения. Для этого предусмотрен отдельный контроллер, управляющий двигателем после отключения основного источника питания.

Цель такого движения – удалить автомобиль от отсоединенной батареи, которая может представлять пожарную опасность. В то же время, в документе не указано, какое именно расстояние сможет преодолеть транспортное средство. Вероятно, речь идет об ограниченном перемещении, а не о возможности продлить полноценную поездку.

Появится ли система на серийных автомобилях Stellantis

Патент подразумевает возможность применения системы на разных типах транспортных средств. Однако это не означает, что Stellantis уже приняла решение о ее серийном внедрении.

Пока неизвестно, как далеко продвинулась разработка и планирует ли концерн устанавливать такой механизм на будущие электромобили. Также не раскрыты технические ограничения системы, в частности точное расстояние, на которое автомобиль сможет отъехать после отсоединения высоковольтной батареи.