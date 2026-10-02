Stellantis запатентувала систему, яка дозволяє електромобілю від'єднати акумулятор і від'їхати

Патент під назвою "Система швидкого зняття високовольтного акумулятора для транспортного засобу" опублікувало Відомство США з патентів і товарних знаків (USPTO) 17 вересня. Заявником і правонаступником зазначена FCA US, яка входить до складу Stellantis, пише Carscoops.

Документ описує механізм, призначений для реагування на ситуації, коли високовольтна батарея перегрівається, пошкоджується або стає джерелом іншої теплової загрози. Замість того, щоб лише намагатися охолодити акумулятор, система має від'єднати його від автомобіля.

Для активації механізму водій, пасажир, рятувальник або інша людина має скористатися спеціальним вимикачем. Після цього система відключить високовольтну батарею від електричної мережі автомобіля та запустить механізм її фізичного від'єднання.

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Піротехнічні елементи та кілька способів розблокування

У патенті описано декілька варіантів конструкції механізму. Зокрема, він може використовувати рухомі секції рами, які розсуваються, або піротехнічні елементи для відокремлення акумуляторного блока від транспортного засобу. Передбачено й кілька місць для розміщення вимикачів. Один може знаходитися в салоні, інший – у багажнику.

Це дозволить активувати систему не лише зсередини, а й зовні автомобіля. Вимикачі можуть мати різне виконання: від звичайного важеля або фізичної кнопки до сенсорного елемента чи тумблера. Такий підхід потенційно дає змогу адаптувати систему до різних моделей і компонувань.

Як електромобіль зможе рухатися без основної батареї

Після від'єднання високовольтного акумулятора автомобіль, згідно з патентом, зможе використати 12-вольтову батарею для короткого переміщення. Для цього передбачено окремий контролер, який керуватиме двигуном після відключення основного джерела живлення.

Мета такого руху – віддалити автомобіль від від'єднаної батареї, яка може становити пожежну небезпеку. Водночас у документі не вказано, яку саме відстань зможе подолати транспортний засіб. Імовірно, йдеться про обмежене переміщення, а не про можливість продовжити повноцінну поїздку.

Чи з'явиться система на серійних автомобілях Stellantis

Патент передбачає можливість застосування системи на різних типах транспортних засобів. Однак це не означає, що Stellantis уже ухвалила рішення про її серійне впровадження.

Поки що невідомо, наскільки далеко просунулася розробка та чи планує концерн встановлювати такий механізм на майбутні електромобілі. Також не розкрито технічні обмеження системи, зокрема точну відстань, на яку автомобіль зможе від'їхати після від'єднання високовольтної батареї.