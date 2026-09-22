Subaru Crosstrek стал гибридным, а Impreza вернулась к бензиновому двигателю

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Subaru Crosstrek
Для Crosstrek модельного года 2027 года единственной силовой установкой стала система e-Boxer S мощностью 197 лошадиных сил. Она совмещает 2,5-литровый оппозитный бензиновый двигатель, два электромотора, трансмиссию eCVT и фирменную систему симметричного полного привода Subaru.
Внешние изменения Crosstrek минимальны. Автомобиль получил черную отделку рейлингов крыши вместо темно-серой, а обозначение e-Boxer на задней двери несколько изменилось. К цветовой палитре добавили оттенок Ignition Red. Стандартными остались 18-дюймовые легкосплавные диски колесные с всесезонными шинами.
Модельный ряд Crosstrek в Японии теперь состоит из двух комплектаций: Premium S и Premium S EX. Premium S имеет подогрев сидений с электрической регулировкой и подогрев руля. Для этой комплектации доступна навигационная система. Топовая Premium S EX дополнительно получила 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, навигацию и комплекс систем помощи водителю EyeSight X. Среди опций для нее доступна аудиосистема Harman Kardon.
Impreza отказалась от гибридной установки
Impreza также потеряла 2,0-литровую версию с мягкой гибридной системой. В модельном году 2027 года японская версия хэтчбека оснащается неэлектрифицированным атмосферным 2,0-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 154 лошадиные силы. Двигатель работает исключительно с бесступенчатой трансмиссией Lineartronic CVT.
Покупатели могут выбрать передний или полный привод. Модельный ряд Impreza в Японии сократился до одной комплектации Smart Edition. В то же время, автомобили предыдущего модельного года с мягким гибридным силовым агрегатом еще могут оставаться у дилеров. Облик Impreza не изменился, но для кузова также стал доступным новый цвет Ignition Red.
Impreza получила спортивные аксессуары STI
Для японской Impreza остался доступным пакет STI Aero. Он добавляет передний сплиттер, боковые пороги, накладки на задний бампер и задний спойлер. Элементы можно заказать в черном или вишнево-красном исполнении. В стандартную оснастку Impreza Smart Edition входят навигация и алюминиевые педали. Версия с полным приводом дополнительно имеет подогрев руля и сидений.
Среди опций доступны полностью светодиодные фары с дальним и ближним светом, поворотные фары, электрическая регулировка и память положения водительского сиденья, электрическая регулировка сиденья переднего пассажира, а также внешние зеркала с памятью настроек и автоматической сборкой.
Цены Subaru Crosstrek и Impreza в Японии
- Обновлены Subaru Impreza и Crosstrek уже доступны для заказа в Японии.
- Цена Impreza Smart Edition стартует от 2865500 иен, или около 18400 долларов США, за версию с передним приводом. Полноприводный автомобиль стоит от 3 135 000 йен, что эквивалентно примерно 20 150 долларов.
- Пакет STI Aero стоит дополнительно 194 260 иен, или около 1200 долларов.
- Crosstrek Premium S стоит от 3 833 500 иен, примерно 24 600 долларов. За топовую версию Premium S EX в Японии просят от 4 053 500 иен или около 26 100 долларов.
- Для Crosstrek также доступен Adventure Style Package II за 146 960 иен, примерно 940 долларов.