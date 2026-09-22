Subaru Crosstrek став гібридним, а Impreza повернулася до бензинового двигуна

ФОТО: Subaru|
Subaru Crosstrek
Для Crosstrek модельного року 2027 єдиною силовою установкою стала система e-Boxer S потужністю 197 кінських сил. Вона поєднує 2,5-літровий опозитний бензиновий двигун, два електромотори, трансмісію eCVT й фірмову систему симетричного повного приводу Subaru.
Зовнішні зміни Crosstrek мінімальні. Автомобіль отримав чорне оздоблення рейлінгів даху замість темно-сірого, а позначення e-Boxer на задніх дверях дещо змінилося. До палітри кольорів додали відтінок Ignition Red. Стандартними залишилися 18-дюймові легкосплавні колісні диски з всесезонними шинами.
Модельний ряд Crosstrek у Японії тепер складається лише з двох комплектацій: Premium S та Premium S EX. Premium S має підігрів сидінь з електричним регулюванням та підігрів керма. Для цієї комплектації також доступна навігаційна система. Топова Premium S EX додатково отримала 12,3-дюймову цифрову панель приладів, навігацію та комплекс систем допомоги водієві EyeSight X. Серед опцій для неї доступна аудіосистема Harman Kardon.
Impreza відмовилася від гібридної установки
Impreza також втратила 2,0-літрову версію з м'якою гібридною системою. У модельному році 2027 японська версія хетчбека оснащується неелектрифікованим атмосферним 2,0-літровим чотирициліндровим бензиновим двигуном потужністю 154 кінські сили. Двигун працює виключно з безступеневою трансмісією Lineartronic CVT.
Покупці можуть обрати передній або повний привід. Модельний ряд Impreza в Японії скоротився до однієї комплектації Smart Edition. Водночас автомобілі попереднього модельного року з м'яким гібридним силовим агрегатом ще можуть залишатися у дилерів. Зовнішність Impreza не змінилася, але для кузова також став доступним новий колір Ignition Red.
Impreza отримала спортивні аксесуари STI
Для японської Impreza залишився доступним пакет STI Aero. Він додає передній спліттер, бічні пороги, накладки на задній бампер і задній спойлер. Елементи можна замовити у чорному або вишнево-червоному виконанні. У стандартне оснащення Impreza Smart Edition входять навігація та алюмінієві педалі. Версія з повним приводом додатково має підігрів керма та сидінь.
Серед опцій доступні повністю світлодіодні фари з дальнім і ближнім світлом, поворотні фари, електричне регулювання та пам'ять положення водійського сидіння, електричне регулювання сидіння переднього пасажира, а також зовнішні дзеркала з пам'яттю налаштувань й автоматичним складанням.
Ціни Subaru Crosstrek та Impreza в Японії
- Оновлені Subaru Impreza та Crosstrek вже доступні для замовлення в Японії.
- Ціна Impreza Smart Edition стартує від 2 865 500 єн, або близько 18 400 доларів США, за версію з переднім приводом. Повнопривідний автомобіль коштує від 3 135 000 єн, що еквівалентно приблизно 20 150 доларів.
- Пакет STI Aero коштує додатково 194 260 єн, або близько 1200 доларів.
- Crosstrek Premium S коштує від 3 833 500 єн, приблизно 24 600 доларів. За топову версію Premium S EX у Японії просять від 4 053 500 єн, або близько 26 100 доларів.
- Для Crosstrek також доступний Adventure Style Package II за 146 960 єн, приблизно 940 доларів.