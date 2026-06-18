Суд конфисковал семь автомобилей, ввезенных гражданами Латвии под видом гуманитарной помощи

Речь идет о пяти микроавтобусах, кроссовере и седане. Транспортные средства были ввезены в 2023 году двумя гражданами Латвии на адрес одной из благотворительных организаций Тернопольской области.

Об этом эпизоде про таможенном оформлении транспорта рассказала пресс-служба Тернопольской таможни.

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Благотворительная организация о машинах не знала

В ходе проверки таможенники установили, что руководитель указанной благотворительной организации не инициировал ввоз этих транспортных средств, не направлял соответствующих писем и фактически не получал автомобили.

Такие обстоятельства стали основанием для вывода об использовании документов с ложными сведениями при перемещении транспортных средств через таможенную границу Украины.

Таможня составила протоколы и передала дела в суд

По результатам проведенной работы Тернопольская таможня составила протоколы о нарушении таможенных правил по части первой статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Материалы были направлены на рассмотрение в суд.

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Эта статья предусматривает ответственность за перемещение товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля, в частности путем представления документов, содержащих ложные данные.

Суд признал граждан Латвии виновными

Недавно Тернопольский городской районный суд рассмотрел дела и признал граждан Латвийской Республики виновными в нарушении таможенных правил.

Суд применил административные взыскания в виде штрафов в размере 50% стоимости транспортных средств. Кроме того, все семь автомобилей были конфискованы в доход государства.

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Какие автомобили фигурировали в деле

В перечень транспортных средств, в отношении которых суд вынес решение о конфискации, вошли:

пять микроавтобусов Mercedes-Benz Sprinter;

один Nissan X-Trail;

один Mercedes-Benz S320.

Об автомобилях таких марок и моделей редакция Авто24 упоминала уже не раз в новостных лентах, давала описания. Повторяться не будем. Добавим лишь то, что это были подержанные автомобили, которые успели поездить по дорогам Европы.

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В ходе рассмотрения дела суд поддержал позицию таможни относительно незаконного использования методики ввоза гуманитарной помощи для перемещения транспортных средств через границу Украины.