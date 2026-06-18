Суд конфіскував сім авто, ввезених громадянами Латвії під виглядом гуманітарної допомоги

Йдеться про п’ять мікроавтобусів, кросовер та седан. Транспортні засоби були ввезені у 2023 році двома громадянами Латвії на адресу однієї з благодійних організацій Тернопільської області.

Про цей епізод в митному оформленні транспорту розповіла пресслужба Тернопільської митниці.

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Благодійна організація про машини не відала

Під час перевірки митники встановили, що керівник зазначеної благодійної організації не ініціював ввезення цих транспортних засобів, не надсилав відповідних листів та фактично не отримував автомобілі.

Такі обставини стали підставою для висновку про використання документів із неправдивими відомостями під час переміщення транспортних засобів через митний кордон України.

Митниця склала протоколи та передала справи до суду

За результатами проведеної роботи Тернопільська митниця склала протоколи про порушення митних правил за частиною першою статті 483 Митного кодексу України. Матеріали були направлені на розгляд до суду.

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Ця стаття передбачає відповідальність за переміщення товарів через митний кордон із приховуванням від митного контролю, зокрема шляхом подання документів, що містять неправдиві дані.

Суд визнав громадян Латвії винними

Нещодавно Тернопільський міськрайонний суд розглянув справи та визнав громадян Латвійської Республіки винними у порушенні митних правил.

Суд застосував адміністративні стягнення у вигляді штрафів у розмірі 50% вартості транспортних засобів. Крім того, усі сім автомобілів було конфісковано в дохід держави.

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Які автомобілі фігурували у справі

До переліку транспортних засобів, щодо яких суд ухвалив рішення про конфіскацію, увійшли:

п’ять мікроавтобусів Mercedes-Benz Sprinter;

один Nissan X-Trail;

один Mercedes-Benz S320.

Про автомобілі таких марок та моделей редакція Авто24 згадувала уже не раз в стрічках новин, давали описи. Повторюватися не будемо. Додамо лише те, що це були вживані автомобілі, які встигли поїздити дорогами Європи.

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У ході розгляду справи суд підтримав позицію митниці щодо незаконного використання методики ввезення гуманітарної допомоги для переміщення транспортних засобів через кордон України.