Суд лишил водителя мопеда "прав" на 5 лет

В Украине усиливается ответственность за управление транспортом без соответствующей категории. Один из резонансных случаев - решение суда о лишении водителя мопеда права управления на 5 лет и штраф 40 800 грн. Основанием стало повторное нарушение - управление без открытой категории “А1”. Об этом пишет doradvokat.com.ua.

Разбираемся, в каких случаях такое наказание является законным и как водителю защитить свои права.

Когда нужна категория "А1"

Закон четко определяет: для управления мопедом необходимо иметь водительское удостоверение с открытой категорией "А1".

Она дает право управлять транспортом с двигателем до 50 куб. см или мощностью до 4 кВт.

Важно: наличие других категорий - "В", "С" или "А" - не дает права управлять мопедом. Без "А1" это считается нарушением.

Какое наказание предусмотрено

За управление без соответствующей категории действует такая ответственность:

первое нарушение - штраф 3400 грн;

повторное в течение года - штраф 40 800 грн и лишение прав на срок от 5 до 7 лет.

Именно такая санкция и была применена судом в рассматриваемом деле.

Как происходит рассмотрение дела

В случае повторного нарушения полицейский не выписывает штраф сразу, а составляет протокол.

Далее материалы передаются в суд, который:

вызывает водителя;

исследует доказательства;

заслушивает объяснения;

принимает решение.

То есть ключевое решение - именно за судом, а не за полицией.

Типичные ошибки полиции

В большинстве случаев дела могут быть закрыты из-за процессуальных нарушений. Самые распространенные:

отсутствие доказательств повторности (нет копии предыдущего постановления);

ошибки в протоколе;

отсутствие видеофиксации факта управления;

не разъяснены права водителя.

Такие недостатки могут стать основанием для отмены дела или возврата материалов.

Когда решение можно обжаловать

Лишение прав является незаконным, если:

не доказан факт повторного нарушения;

отсутствуют доказательства, что именно это лицо управляло транспортом;

нарушена процедура оформления материалов.

В таких случаях суд должен закрыть производство.

Как защитить себя

После составления протокола важно действовать сразу:

ознакомиться с материалами дела;

предоставить письменные объяснения;

зафиксировать свое несогласие с обвинением;

подать ходатайство о привлечении адвоката.

Юрист поможет проверить законность действий полиции и найти процессуальные ошибки.

Вывод

Лишение права управления на 5 лет - серьезное наказание, но оно возможно только при наличии четких и неоспоримых доказательств.

Если процедура нарушена или доказательства сомнительны - такое решение можно и нужно обжаловать. Главное - не игнорировать суд и своевременно строить защиту.