Суд лишил водителя мопеда "прав" на 5 лет

В Украине усиливается ответственность за управление транспортом без соответствующей категории. Один из резонансных случаев - решение суда о лишении водителя мопеда права управления на 5 лет и штраф 40 800 грн. Основанием стало повторное нарушение - управление без открытой категории “А1”. Об этом пишет doradvokat.com.ua.
Разбираемся, в каких случаях такое наказание является законным и как водителю защитить свои права.
Когда нужна категория "А1"
Закон четко определяет: для управления мопедом необходимо иметь водительское удостоверение с открытой категорией "А1".
Она дает право управлять транспортом с двигателем до 50 куб. см или мощностью до 4 кВт.
Важно: наличие других категорий - "В", "С" или "А" - не дает права управлять мопедом. Без "А1" это считается нарушением.
Какое наказание предусмотрено
За управление без соответствующей категории действует такая ответственность:
- первое нарушение - штраф 3400 грн;
- повторное в течение года - штраф 40 800 грн и лишение прав на срок от 5 до 7 лет.
Именно такая санкция и была применена судом в рассматриваемом деле.
Как происходит рассмотрение дела
В случае повторного нарушения полицейский не выписывает штраф сразу, а составляет протокол.
Далее материалы передаются в суд, который:
- вызывает водителя;
- исследует доказательства;
- заслушивает объяснения;
- принимает решение.
То есть ключевое решение - именно за судом, а не за полицией.
Типичные ошибки полиции
В большинстве случаев дела могут быть закрыты из-за процессуальных нарушений. Самые распространенные:
- отсутствие доказательств повторности (нет копии предыдущего постановления);
- ошибки в протоколе;
- отсутствие видеофиксации факта управления;
- не разъяснены права водителя.
Такие недостатки могут стать основанием для отмены дела или возврата материалов.
Когда решение можно обжаловать
Лишение прав является незаконным, если:
- не доказан факт повторного нарушения;
- отсутствуют доказательства, что именно это лицо управляло транспортом;
- нарушена процедура оформления материалов.
В таких случаях суд должен закрыть производство.
Как защитить себя
После составления протокола важно действовать сразу:
- ознакомиться с материалами дела;
- предоставить письменные объяснения;
- зафиксировать свое несогласие с обвинением;
- подать ходатайство о привлечении адвоката.
Юрист поможет проверить законность действий полиции и найти процессуальные ошибки.
Вывод
Лишение права управления на 5 лет - серьезное наказание, но оно возможно только при наличии четких и неоспоримых доказательств.
Если процедура нарушена или доказательства сомнительны - такое решение можно и нужно обжаловать. Главное - не игнорировать суд и своевременно строить защиту.