Суд позбавив водія мопеда "прав" на 5 років

В Україні посилюється відповідальність за керування транспортом без відповідної категорії. Один із резонансних випадків — рішення суду про позбавлення водія мопеда права керування на 5 років і штраф 40 800 грн. Підставою стало повторне порушення — керування без відкритої категорії «А1». Про це пише doradvokat.com.ua.
Читайте також: Київського чиновника судитимуть за купівлю антипаркувальних стовпчиків
Розбираємось, у яких випадках таке покарання є законним і як водієві захистити свої права.
Коли потрібна категорія «А1»
Закон чітко визначає: для керування мопедом необхідно мати посвідчення водія з відкритою категорією «А1».
Вона дає право керувати транспортом із двигуном до 50 куб. см або потужністю до 4 кВт.
Важливо: наявність інших категорій — «В», «С» чи «А» — не дає права керувати мопедом. Без «А1» це вважається порушенням.
Яке покарання передбачене
За керування без відповідної категорії діє така відповідальність:
- перше порушення — штраф 3400 грн;
- повторне протягом року — штраф 40 800 грн і позбавлення прав на строк від 5 до 7 років.
Саме така санкція і була застосована судом у розглянутій справі.
Як відбувається розгляд справи
У разі повторного порушення поліцейський не виписує штраф одразу, а складає протокол.
Далі матеріали передаються до суду, який:
- викликає водія;
- досліджує докази;
- заслуховує пояснення;
- ухвалює рішення.
Тобто ключове рішення — саме за судом, а не за поліцією.
Типові помилки поліції
У більшості випадків справи можуть бути закриті через процесуальні порушення. Найпоширеніші:
- відсутність доказів повторності (немає копії попередньої постанови);
- помилки у протоколі;
- відсутність відеофіксації факту керування;
- не роз’яснені права водія.
Такі недоліки можуть стати підставою для скасування справи або повернення матеріалів.
Коли рішення можна оскаржити
Позбавлення прав є незаконним, якщо:
- не доведено факт повторного порушення;
- відсутні докази, що саме ця особа керувала транспортом;
- порушено процедуру оформлення матеріалів.
У таких випадках суд має закрити провадження.
Читайте також: Київські водії "воюють" з антипаркувальними стовпчиками
Як захистити себе
Після складання протоколу важливо діяти одразу:
- ознайомитися з матеріалами справи;
- надати письмові пояснення;
- зафіксувати свою незгоду з обвинуваченням;
- подати клопотання про залучення адвоката.
Юрист допоможе перевірити законність дій поліції та знайти процесуальні помилки.
Висновок
Позбавлення права керування на 5 років — серйозне покарання, але воно можливе лише за наявності чітких і беззаперечних доказів.
Якщо процедура порушена або докази сумнівні — таке рішення можна і потрібно оскаржувати. Головне — не ігнорувати суд і своєчасно будувати захист.