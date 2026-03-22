Суд позбавив водія мопеда "прав" на 5 років

В Україні посилюється відповідальність за керування транспортом без відповідної категорії. Один із резонансних випадків — рішення суду про позбавлення водія мопеда права керування на 5 років і штраф 40 800 грн. Підставою стало повторне порушення — керування без відкритої категорії «А1». Про це пише doradvokat.com.ua.

Розбираємось, у яких випадках таке покарання є законним і як водієві захистити свої права.

Коли потрібна категорія «А1»

Закон чітко визначає: для керування мопедом необхідно мати посвідчення водія з відкритою категорією «А1».

Вона дає право керувати транспортом із двигуном до 50 куб. см або потужністю до 4 кВт.

Важливо: наявність інших категорій — «В», «С» чи «А» — не дає права керувати мопедом. Без «А1» це вважається порушенням.

Яке покарання передбачене

За керування без відповідної категорії діє така відповідальність:

перше порушення — штраф 3400 грн;

повторне протягом року — штраф 40 800 грн і позбавлення прав на строк від 5 до 7 років.

Саме така санкція і була застосована судом у розглянутій справі.

Як відбувається розгляд справи

У разі повторного порушення поліцейський не виписує штраф одразу, а складає протокол.

Далі матеріали передаються до суду, який:

викликає водія;

досліджує докази;

заслуховує пояснення;

ухвалює рішення.

Тобто ключове рішення — саме за судом, а не за поліцією.

Типові помилки поліції

У більшості випадків справи можуть бути закриті через процесуальні порушення. Найпоширеніші:

відсутність доказів повторності (немає копії попередньої постанови);

помилки у протоколі;

відсутність відеофіксації факту керування;

не роз’яснені права водія.

Такі недоліки можуть стати підставою для скасування справи або повернення матеріалів.

Коли рішення можна оскаржити

Позбавлення прав є незаконним, якщо:

не доведено факт повторного порушення;

відсутні докази, що саме ця особа керувала транспортом;

порушено процедуру оформлення матеріалів.

У таких випадках суд має закрити провадження.

Як захистити себе

Після складання протоколу важливо діяти одразу:

ознайомитися з матеріалами справи;

надати письмові пояснення;

зафіксувати свою незгоду з обвинуваченням;

подати клопотання про залучення адвоката.

Юрист допоможе перевірити законність дій поліції та знайти процесуальні помилки.

Висновок

Позбавлення права керування на 5 років — серйозне покарання, але воно можливе лише за наявності чітких і беззаперечних доказів.

Якщо процедура порушена або докази сумнівні — таке рішення можна і потрібно оскаржувати. Головне — не ігнорувати суд і своєчасно будувати захист.