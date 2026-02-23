TAD сделал то, чего ни один автопроизводитель Украины не смог за последние 30 лет

Сегодня TAD является едва ли не единственным в Украине предприятием отечественного автопромышленного комплекса, где решили строить многоквартирный жилой комплекс с полной инфраструктурой для своих работников.

По словам основателя завода и одноименного бренда TAD Виталия Мельника, начаты строительные работы недостроенного еще с советских времен дома. Сооружение выкупили и теперь здесь не столько реконструкция, сколько почти новостройка.

Таким образом завод будет иметь в своем распоряжении 36 квартир для молодых специалистов, которые "вместе с семьями переедут работать в компанию из других регионов Украины". Это будет современное жилье со всеми коммунальными удобствами как внутри, так и снаружи.

Современно, стильно, добротно

Как видно из проектных иллюстраций, это будет четырехэтажное жилое сооружение на два подъезда, разделяющих дом на правое и левое крыло. Квартиры будут иметь автономное отопление, о чем свидетельствуют выведенные на крышу дымоходы.

Вероятно, будет пять стояков, поскольку именно столько комплексов вытяжки дыма из газовых котлов и колонок размещено на крыше.

Все детали потребностей учтены

Оба подъезда будут иметь двухзвенную общую рампу с медленным углом движения для людей на кресле колесном. Это позволит самостоятельно и без посторонней помощи подниматься на высоту 6-ступенчатого уровня пола первого этажа.

Фото разработчиков проекта показывает, что дом будет иметь укрытие в подвальном помещении – с левой стороны виднеется один из входов/выходов в то помещение. Вероятно это вспомогательный ход, потому что обычно такой основной вход в современных жилых домах уже делают напрямую изнутри в зоне цокольного уровня межэтажных лестниц.

Спецстоянки также будут

У дома спроектированы стоянки для автомобилей, в т.ч. есть два паркоместа для стоянки машин с опознавательной наклейкой "водитель с инвалидностью" и соответствующей разметкой на брусчатке в виде символа человека в колесном кресле.

На территорию въезд будет ограничен автоматическим, на это указывает автоматический шлагбаум.

Детской площадки не видно. Вероятно, она есть, но где-то с другой стороны дома поскольку по современным требованиям каждое жилое многоквартирное сооружение должно иметь площадку детского досуга.

Коммуналка будет бесплатной

И хотя о "подъемных" для молодых специалистов этого автомобильного гиганта ничего не сказано, карт-бланш специалистам завод все-таки приготовил. По словам Виталия Мельника, в течение адаптационного периода (6–12 месяцев) жилье будет предоставляться бесплатно.

"Мы уже обеспечиваем специалистов условиями единоличного проживания на базе предприятия. Но практика показывает: рано или поздно люди возвращаются к своим семьям – и это правильно. В условиях войны свободного и качественного жилья в городе фактически нет, что затрудняет привлечение кадров. Компания развивается, потребность в квалифицированных специалистах растет и мы приняли решение инвестировать в жилую инфраструктуру", – говорит Виталий Мельник.

На этом фото и других иллюстрациях выше представлен архитектурный замысел по превращению долгостроя советских времен в современный жилой комплекс. Фото: TAD