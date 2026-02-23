Укр
TAD сделал то, чего ни один автопроизводитель Украины не смог за последние 30 лет

Ведущий производитель автомобильных прицепных систем тяжелого класса TAD из Хмельницкой области проблему дефицита квалифицированных кадров решил снять раз и навсегда – построенное жилье для работников является лучшим стимулом привлечения специалистов.
ФОТО: TAD|

Молодой специалист получит ключи от квартиры с первого дня работы на заводе TAD

Валентин Ожго
Сегодня TAD является едва ли не единственным в Украине предприятием отечественного автопромышленного комплекса, где решили строить многоквартирный жилой комплекс с полной инфраструктурой для своих работников.

По словам основателя завода и одноименного бренда TAD Виталия Мельника, начаты строительные работы недостроенного еще с советских времен дома. Сооружение выкупили и теперь здесь не столько реконструкция, сколько почти новостройка.

Таким образом завод будет иметь в своем распоряжении 36 квартир для молодых специалистов, которые "вместе с семьями переедут работать в компанию из других регионов Украины". Это будет современное жилье со всеми коммунальными удобствами как внутри, так и снаружи.

Современно, стильно, добротно

Как видно из проектных иллюстраций, это будет четырехэтажное жилое сооружение на два подъезда, разделяющих дом на правое и левое крыло. Квартиры будут иметь автономное отопление, о чем свидетельствуют выведенные на крышу дымоходы.

Вероятно, будет пять стояков, поскольку именно столько комплексов вытяжки дыма из газовых котлов и колонок размещено на крыше.

Все детали потребностей учтены

Оба подъезда будут иметь двухзвенную общую рампу с медленным углом движения для людей на кресле колесном. Это позволит самостоятельно и без посторонней помощи подниматься на высоту 6-ступенчатого уровня пола первого этажа.

Фото разработчиков проекта показывает, что дом будет иметь укрытие в подвальном помещении – с левой стороны виднеется один из входов/выходов в то помещение. Вероятно это вспомогательный ход, потому что обычно такой основной вход в современных жилых домах уже делают напрямую изнутри в зоне цокольного уровня межэтажных лестниц.

Спецстоянки также будут

У дома спроектированы стоянки для автомобилей, в т.ч. есть два паркоместа для стоянки машин с опознавательной наклейкой "водитель с инвалидностью" и соответствующей разметкой на брусчатке в виде символа человека в колесном кресле.

На территорию въезд будет ограничен автоматическим, на это указывает автоматический шлагбаум.

Детской площадки не видно. Вероятно, она есть, но где-то с другой стороны дома поскольку по современным требованиям каждое жилое многоквартирное сооружение должно иметь площадку детского досуга.

Коммуналка будет бесплатной

И хотя о "подъемных" для молодых специалистов этого автомобильного гиганта ничего не сказано, карт-бланш специалистам завод все-таки приготовил. По словам Виталия Мельника, в течение адаптационного периода (6–12 месяцев) жилье будет предоставляться бесплатно.

"Мы уже обеспечиваем специалистов условиями единоличного проживания на базе предприятия. Но практика показывает: рано или поздно люди возвращаются к своим семьям – и это правильно. В условиях войны свободного и качественного жилья в городе фактически нет, что затрудняет привлечение кадров. Компания развивается, потребность в квалифицированных специалистах растет и мы приняли решение инвестировать в жилую инфраструктуру", – говорит Виталий Мельник.

На этом фото и других иллюстрациях выше представлен архитектурный замысел по превращению долгостроя советских времен в современный жилой комплекс. Фото: TAD

