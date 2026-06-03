Тайфун остановил автозаводы в Японии: Toyota и Suzuki перестали выпускать автомобили

Решение принято как превентивная мера для минимизации рисков работников и производственной инфраструктуры. Безопасность людей оказалась важнее прибыли.

Об этом сообщил ряд японских СМИ, в частности 47news.jp, newsweekjapan.jp, jiji.com и другие. Сообщения скупые, без подробностей – только факт приостановки.

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Toyota потеряет финансово, но выиграет морально

Для Toyota остановка конвейеров означает потери в производстве, однако еще 2 июня компания предупредила сотрудников, что на следующий день работа на большинстве предприятий будет приостановлена.

Исключением стал лишь завод в городе Миявака (префектура Фукуока), который находится вне зоны ожидаемого воздействия стихии.

Suzuki остановила все заводы

Компания Suzuki 3 июня также приостановила работу всех пяти своих предприятий в префектуре Сидзуока.

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В концерне объяснили, что приоритетом остается безопасность персонала, поэтому руководство также по примеру Toyota решило не подвергать работников опасности из-за сложных погодных условий.

Проблемы возникли и у Subaru

Из-за последствий непогоды частично остановил производство и концерн Subaru. На заводе в Ядзиме (город Ота, префектура Гумма) некоторые производственные линии прекратили работу из-за перебоев с поставками автокомпонентов, которые не успели доставить из-за осложнений логистики.

Honda и Nissan работают без изменений

В то же время Honda и Nissan Motor продолжают работу в штатном режиме. Предприятия этих компаний расположены вне зоны прямого влияния тайфуна, поэтому дополнительных ограничений не вводили.

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Вечерние смены выходят на работу

Ожидается, что большинство приостановленных производств возобновит работу уже с вечерних смен после прохождения тайфуна и стабилизации погодных условий.