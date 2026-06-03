Тайфун зупинив автозаводи в Японії: Toyota та Suzuki перестали випускати автівки

Рішення ухвалене як превентивний захід для мінімізації ризиків працівників та виробничої інфраструктури. Безпека людей виявилася важливішою за прибуток.

Про це повідомило ряд японських ЗМІ, зокрема 47news.jp, newsweekjapan.jp, jiji.com та інші. Повідомлення скупі, без подробиць – лише факт призупинки.

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Toyota втратить фінансово, але виграє морально

Для Toyota зупинка конвеєрів означає втрати у виробництві, однак ще 2 червня компанія попередила співробітників, що наступного дня робота на більшості підприємств буде припинена.

Винятком став лише завод у місті Міявака (префектура Фукуока), який перебуває поза зоною очікуваного впливу стихії.

Suzuki зупинила всі заводи

Компанія Suzuki 3 червня також призупинила роботу всіх п'яти своїх підприємств у префектурі Сідзуока.

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У концерні пояснили, що пріоритетом залишається безпека персоналу, тому керівництво також за прикладом Toyota вирішило не наражати працівників на небезпеку через складні погодні умови.

Проблеми виникли й в Subaru

Через наслідки негоди частково зупинив виробництво й концерн Subaru. На заводі в Ядзімі (місто Ота, префектура Гумма) деякі виробничі лінії припинили роботу через перебої з постачанням автокомпонентів, які не встигли доставити через ускладнення логістики.

Honda та Nissan працюють без змін

Водночас Honda та Nissan Motor продовжують роботу у штатному режимі. Підприємства цих компаній розташовані поза зоною прямого впливу тайфуну, тому додаткових обмежень не запроваджували.

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Вечірні зміни виходять на роботу

Очікується, що більшість призупинених виробництв відновить роботу вже з вечірніх змін після проходження тайфуну та стабілізації погодних умов.