Таких самосвалов мировой автопром еще не выпускал

Серийное производство электрических сочлененных самосвалов начато сразу с двух моделей – A30 Electric и A40 Electric. Они впервые были продемонстрированы в прошлом году на выставке Bauma 2025.

И вот теперь, как сообщил на своей ФБ-странице руководитель отдела производительности Volvo CE Андрей Комов, начато серийное производство.

В самом тяжелом режиме – шесть часов без подзарядки

Самосвалы с полезной нагрузкой 29 тонн и 39 тонн соответственно считаются одними из крупнейших в портфолио электрических решений Volvo CE.

Аккумуляторная спецтехника способна работать без подзарядки шесть часов, но это нельзя назвать постоянной величиной, поскольку все зависит от условий загрузки и применения.



"Начало новой эры. Сегодня мы начали серийное производство первых в мире электрических самосвалов с шарнирной рамой. Добро пожаловать в будущее, – отметил Андрей Комов

В любом случае электрическая версия предлагает потенциал для значительного сокращения выбросов и привлекательные преимущества общей стоимости владения. Портфель заказов уже наполняется.

Кто первый получит "электрички"

В сообщении Volvo CE по поводу старта серийного производства такой спецтехники сказано, что первые машины с производственной линии будут отгружены заказчикам в Великобритании и Норвегии.

Ориентировочно это произойдет в ближайшие недели. Отправка сочлененных аккумуляторных самосвалов избранным клиентам по всей Европе запланирована на вторую половину 2026 года.

"Начало серийного производства электрических сочлененных самосвалов такого размера – это гордый момент для Volvo CE. Это показывает, что наши амбиции возглавить трансформацию нашей отрасли, теперь подкреплены реальными достижениями. Эта веха доказывает, что электрические решения готовы удовлетворить требования тяжелых, высокопроизводительных применений, и что существенные изменения уже происходят, – заявил президент Volvo CE.

Завершение первой декады апреля знаменует в сборочном цехе завода Volvo CE старт новой эпохи аккумуляторных самосвалов шарнирного типа. Фото: Volvo CE

Со взглядом в будущее

Таким образом производственный дивизион концерна Volvo Group уже сегодня позволил своим потенциальным клиентам заглянуть в будущее. Переход Volvo CE к серийному производству такой техники показал долгосрочную стратегию производителя спецтехники по расширению ассортимента продукции именно в нише аккумуляторных машин.