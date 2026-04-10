Таких самоскидів світовий автопром ще не випускав

Серійне виробництво електричних зчленованих самоскидів розпочато відразу з двох моделей – A30 Electric та A40 Electric. Вони вперше були продемонстровані торік на виставці Bauma 2025.

І ось тепер, як повідомив на своїй ФБ-сторінці керівник відділу продуктивності Volvo CE Андрій Комов, розпочато серійне виробництво.

Читайте також Volvo CE запускає повністю оновлену лінійку шарнірних самоскидів

У найважчому режимі – шість годин без підзарядки

Самоскиди з корисним навантаженням 29 тонн та 39 тонн відповідно вважаються одними з найбільших у портфоліо електричних рішень Volvo CE.

Акумуляторна спецтехніка спроможна працювати без підзарядки шість годин, але це не можна назвати сталою величиною, оскільки все залежить від умов завантаження та застосування.



"Початок нової ери. Сьогодні ми розпочали серійне виробництво перших у світі електричних самоскидів з шарнірною рамою. Ласкаво просимо у майбутнє, – зазначив Андрій Комов

У будь-якому разі електрична версія пропонує потенціал для значного скорочення викидів та привабливі переваги загальної вартості володіння. Портфель замовлень уже наповнюється.

Хто перший отримає "електрички"

У повідомленні Volvo CE з приводу старту серійного виробництва такої спецтехніки сказано, що перші машини з виробничої лінії будуть відвантажені замовникам у Великій Британії та Норвегії.

Орієнтовно це станеться найближчими тижнями. Відправлення зчленованих акумуляторних самоскидів обраним клієнтам по всій Європі заплановано на другу половину 2026 року.

Читайте також Електричні машини тихенько розібрали квартал у Німеччині

"Початок серійного виробництва електричних зчленованих самоскидів такого розміру – це гордий момент для Volvo CE. Це показує, що наші амбіції очолити трансформацію нашої галузі, тепер підкріплено реальними досягненнями. Ця віха доводить, що електричні рішення готові задовольнити вимоги важких, високопродуктивних застосувань, і що суттєві зміни вже відбуваються, – заявив президент Volvo CE.

Завершення першої декади квітня знаменує в складальному цеху заводу Volvo CE старт нової епохи акумуляторних самоскидів шарнірного типу. Фото: Volvo CE

Читайте також Який фронтальний навантажувач став найкрасивішим в світі

З поглядом у майбутнє

Таким чином виробничий дивізіон концерну Volvo Group уже сьогодні дозволив своїм потенційним клієнтам заглянути у майбутнє. Перехід Volvo CE до серійного виробництва такої техніки показав довгострокову стратегію виробника спецтехніки щодо розширення асортименту продукції саме в ніші акумуляторних машин.