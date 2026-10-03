Украинские таксисты будут платить налоги через приложение: что изменится с 2027 года

Верховная Рада еще 9 июня приняла законопроект №15111-д о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы Он касается, в частности, сервисов такси, доставки, аренды и маркетплейсов. С 2027 года операторы таких платформ должны стать налоговыми агентами, то есть сами будут считать, удерживать и перечислять налог с доходов водителей.

Налоговый консультант Александр Зарайский в своем разборе объясняет, как это должно работать именно для таксистов. По его словам, водителю не придется самостоятельно вести отдельные расчеты, если он работает как обычное физическое лицо: платформа будет видеть его доход, удержит налог и отчитается перед ГНС.

Сколько придется платить

Базовая ставка для доходов физических лиц, полученных через цифровые платформы, составит 10% НДФЛ. Отдельно военный сбор с таких доходов не будет взиматься.

Если годовой доход через цифровые платформы превысит 834 минимальных зарплат, сумма превышения будет облагаться налогом уже по ставке 23%. Для 2027 года конкретная гривневая граница будет зависеть от размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января этого года. Именно поэтому приведенные в отдельных расчетах 7,96 млн. грн. следует воспринимать как ориентир, а не универсальную фиксированную сумму.

Важная деталь: налог будет считаться с полной суммы, которую заплатил пассажир за услугу, а не с того, что осталось водителю после комиссии сервиса. Если поездка стоила 100 грн, а платформа удержала 20 грн своей комиссии, налоговая база будет все равно составлять 100 грн.

Льгота в 2000 евро для таксистов бездействует

Зарайский говорит, что доход до 2000 евро в год через платформу якобы вообще не будет облагаться налогом, в том числе и в такси.

Однако официальные разъяснения Верховной Рады, правительства и текст новых правил привязывают увольнение до 2000 евро именно к продаже товаров через цифровые платформы, а не к предоставлению услуг такси. Для водителей такси базовой остается ставка 10% при соблюдении требований специального режима.

Поэтому таксистам не стоит рассчитывать, что первые 2000 евро заработка на перевозках автоматически будут освобождены от налога.

Водителю не придется подавать декларацию

Для большинства водителей схема должна быть максимально автоматизирована. Платформа идентифицирует пользователя, учитывает его доход, удерживает 10% и перечисляет деньги в бюджет.

Сам водитель, если он работает как физическое лицо и отвечает требованиям специального режима, не должен подавать декларацию отдельно только через этот доход. Верховная Рада прямо отмечает, что платформа будет выступать налоговым агентом.

Если человек работает сразу через несколько сервисов, данные о его доходах с разных платформ будут попадать в ГНС и учитываться совокупно.

Auto24 еще в прошлом году писал, что водителей такси планируют перевести на модель, где цифровые платформы будут участвовать в уплате налогов. Тогда обсуждалась более сложная схема с отдельным счетом и совокупной нагрузкой до 23%, но финальная редакция стала проще.

Предстоит пройти повторную идентификацию

После регистрации сервисов в ГНС водителям придется пройти идентификацию в приложении. По объяснению Зарайского, платформа должна получить налоговый номер, паспортные данные и информацию о том, в каком статусе человек работает – как физическое лицо или как ФЛП.

Это важно, потому что от выбранного статуса будет зависеть налогообложение.

Если водитель указывает себя обычным физлицом, сервис удерживает 10% от его дохода. Если он зарегистрирован как ФЛП и работает через платформу именно в предпринимательском статусе, налог платформа не будет удерживать. ФЛП будет платить свои налоги по правилам выбранной группы единого налога.

ФЛП может быть более выгодным, но не всегда

Водитель такси сможет и дальше зарегистрироваться как ФЛП. В таком случае доходы от перевозок будут проходить через предпринимательский счет, а налоги будут уплачиваться по правилам соответствующей группы.

Зарайский обращает внимание, что указывать в приложении статус ФЛП следует только тогда, когда оно реально зарегистрировано и имеет соответствующие КВЭДы. В противном случае после сверки данных налоговая может доначислить налоги.

В то же время, закон не запрещает человеку иметь ФЛП в другой сфере, а в такси работать как обычное физическое лицо. Например, предприниматель может продавать товары через свой ФЛП, а перевозку осуществлять отдельно как физлицо, если эти виды деятельности не дублируются.

Это часть большой реформы такси

Новое налогообложение цифровых платформ фактически совпадает по времени с более широкой реформой рынка такси. Как писал Auto24, Минразвития предлагает создать статус самозанятого автомобильного перевозчика, ввести электронную регистрацию водителей и QR-коды в автомобилях. По оценке министерства сейчас до 90% рынка такси находится в тени.

Ранее Auto24 также подробно анализировал будущие требования к водителям такси, в частности, обязательную работу через цифровые платформы и постепенное сокращение доли наличных расчетов.

Таким образом, 2027 может стать переломным для украинского такси. Водители, которые сейчас работают через приложение фактически как неоформленные физлица, получат более простую модель легализации: без отдельной налоговой отчетности, но с автоматическим удержанием 10% от дохода.