Українські таксисти платитимуть податки через застосунок: що зміниться з 2027 року

Верховна Рада ще 9 червня ухвалила законопроєкт №15111-д про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Він стосується, зокрема, сервісів таксі, доставки, оренди та маркетплейсів. З 2027 року оператори таких платформ мають стати податковими агентами, тобто самі рахуватимуть, утримуватимуть і перераховуватимуть податок із доходів водіїв.

Податковий консультант Олександр Зарайський у своєму розборі пояснює, як це має працювати саме для таксистів. За його словами, водієві не доведеться самостійно вести окремі розрахунки, якщо він працює як звичайна фізична особа: платформа бачитиме його дохід, утримає податок і відзвітує перед ДПС.

Скільки доведеться платити

Базова ставка для доходів фізичних осіб, отриманих через цифрові платформи, становитиме 10% ПДФО. Окремо військовий збір із таких доходів не стягуватиметься.

Якщо річний дохід через цифрові платформи перевищить 834 мінімальні зарплати, сума перевищення оподатковуватиметься вже за ставкою 23%. Для 2027 року конкретна гривнева межа залежатиме від розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня того року. Саме тому наведені в окремих розрахунках 7,96 млн грн слід сприймати як орієнтир, а не універсальну фіксовану суму.

Важлива деталь: податок рахуватимуть із повної суми, яку заплатив пасажир за послугу, а не з того, що залишилося водієві після комісії сервісу. Якщо поїздка коштувала 100 грн, а платформа утримала 20 грн своєї комісії, податкова база все одно становитиме 100 грн.

Пільга у 2000 євро для таксистів не діє

Зарайський говорить, що дохід до 2000 євро на рік через платформу нібито взагалі не оподатковуватиметься, зокрема й у таксі.

Однак офіційні роз'яснення Верховної Ради, уряду та текст нових правил прив'язують звільнення до 2000 євро саме до продажу товарів через цифрові платформи, а не до надання послуг таксі. Для водіїв таксі базовою залишається ставка 10% за умови дотримання вимог спеціального режиму.

Тому таксистам не варто розраховувати, що перші 2000 євро заробітку на перевезеннях автоматично будуть звільнені від податку.

Водію не доведеться подавати декларацію

Для більшості водіїв схема має бути максимально автоматизованою. Платформа ідентифікує користувача, обліковує його дохід, утримує 10% та перераховує гроші до бюджету.

Сам водій, якщо він працює як фізична особа і відповідає вимогам спеціального режиму, не повинен окремо подавати декларацію лише через цей дохід. Верховна Рада прямо зазначає, що платформа виступатиме податковим агентом.

Якщо людина працює одразу через кілька сервісів, дані про її доходи з різних платформ потраплятимуть до ДПС і враховуватимуться сукупно.

Auto24 ще торік писав, що водіїв таксі планують перевести на модель, де цифрові платформи братимуть участь у сплаті податків. Тоді обговорювалася складніша схема з окремим рахунком і сукупним навантаженням до 23%, але фінальна редакція стала простішою.

Потрібно буде пройти повторну ідентифікацію

Після реєстрації сервісів у ДПС водіям доведеться пройти ідентифікацію в застосунку. За поясненням Зарайського, платформа має отримати податковий номер, паспортні дані та інформацію про те, у якому статусі людина працює - як фізична особа чи як ФОП.

Це важливо, бо від обраного статусу залежатиме оподаткування.

Якщо водій вказує себе звичайною фізособою, сервіс утримує 10% із його доходу. Якщо ж він зареєстрований як ФОП і працює через платформу саме у підприємницькому статусі, податок платформа не утримуватиме. ФОП сплачуватиме свої податки за правилами обраної групи єдиного податку.

ФОП може бути вигіднішим, але не завжди

Водій таксі зможе й надалі зареєструватися як ФОП. У такому разі доходи від перевезень проходитимуть через підприємницький рахунок, а податки сплачуватимуться за правилами відповідної групи.

Зарайський звертає увагу, що вказувати в застосунку статус ФОП варто лише тоді, коли він реально зареєстрований і має відповідні КВЕДи. Інакше після звірки даних податкова може донарахувати податки.

Водночас закон не забороняє людині мати ФОП в іншій сфері, а в таксі працювати як звичайна фізична особа. Наприклад, підприємець може продавати товари через свій ФОП, а перевезення здійснювати окремо як фізособа, якщо ці види діяльності не дублюються.

Це частина великої реформи таксі

Нове оподаткування цифрових платформ фактично збігається в часі з ширшою реформою ринку таксі. Як писав Auto24, Мінрозвитку пропонує створити статус автомобільного самозайнятого перевізника, запровадити електронну реєстрацію водіїв та QR-коди в автомобілях. За оцінкою міністерства, зараз до 90% ринку таксі перебуває в тіні.

Раніше Auto24 також детально аналізував майбутні вимоги до водіїв таксі, зокрема обов'язкову роботу через цифрові платформи та поступове скорочення частки готівкових розрахунків.

Таким чином, 2027 рік може стати переломним для українського таксі. Водії, які зараз працюють через застосунок фактично як неоформлені фізособи, отримають простішу модель легалізації: без окремої податкової звітності, але з автоматичним утриманням 10% із доходу.