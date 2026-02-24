Таможенник с Волыни оформлял электрические грузовики как легковушки - без растаможки

"Ошибка" стоило государству более 700 тысяч гривен недополученных таможенных платежей.

Об этом инциденте в таможенном учреждении рассказывает пресс-служба Волынской областной прокуратуры, чьи прокуроры осуществляют процессуальное руководство по этому делу.

Как грузовик отличить от легковушки

Впрочем назвать это ошибкой слишком сложно. Во-первых, легковой электромобиль и грузовой автомобиль относятся к разным сегментам и перепутать их тип и размерную принадлежность слишком сложно.

Во-вторых, таможенное оформление проводил не стажер и не новичок, а человек с опытом, поскольку чин главного государственного инспектора таможенной службы присваивается на основании решения компетентного квалификационного органа.

На те же грабли наступать модно

Впрочем, можно было бы поверить, человек не робот, ошибается. Однако эта "ошибочность" вошла в систему и с января по апрель 2025 года таможенник посодействовал в растаможке двум разным субъектам хозяйствования восьми таких автомобилей.

Таможенник с опытом таких ошибок допускать не мог. Фото: ГБР

Бюджет из-за такого уклонения от уплаты обязательных таможенных платежей не получил более 700 тысяч гривен.

Могут посадить, а могут и отпустить

Это стало основанием для сообщения таможенному чиновнику подозрения в злоупотреблении служебным положением. Ему инкриминируют умышленное причинение тяжких последствий государственным интересам, что квалифицируется по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Как говорится в сообщении территориального управления ГБР во Львове, санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы, следствие устанавливает, получал ли чиновник неправомерную выгоду, а также проверяет другие таможенные оформления с его участием.