Митник з Волині "трохи помилявся", але робив це на регулярній основі

"Помилка" коштувало державі понад 700 тисяч гривень недоотриманих митних платежів.

Про цей інцидент у митній установі розповідає пресслужба Волинської обласної прокуратури, чиї прокурори здійснюють процесуальне керівництво за цією справою.

Як вантажівку відрізнити від легковика

Втім назвати це помилкою надто складно. По-перше, легковий електромобіль і вантажний автомобіль належать до різних сегментів і переплутати їх тип та розмірну належність надто складно.

По-друге, митне оформлення проводив не стажист і не новачок, а людина з досвідом, оскільки чин головного державного інспектора митної служби присвоюється на підставі рішення компетентного кваліфікаційного органу.

На ті самі граблі наступати модно

Втім, можна було б повірити, людина не робот, помиляється. Однак ця "помилковість" увійшла в систему й з січня по квітень 2025 року митник посприяв у розмитненні двома різним суб'єктам господарювання восьми таких автомобілів.

Митник з досвідом таких помилок допускати не міг.

Бюджет через таке ухиляння від сплати обов’язкових митних платежів не добрав понад 700 тисяч гривень.

Можуть ув'язнити, а можуть і відпустити

Це стало підставою для повідомлення митному посадовцю підозри у зловживанні службовим становищем. Йому інкримінують зумисне спричинення тяжких наслідків державним інтересам, що кваліфікується за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Як йдеться в повідомленні територіального управління ДБР у місті Львові, санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі, слідство встановлює, чи отримував посадовець неправомірну вигоду, а також перевіряє інші митні оформлення за його участю.