Вердикт суда однозначен: президент незаконно применил Закон о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года (IEEPA). Новые таможенные нормы топором прошлись по всем отраслям, особенно пострадал автомобильный рынок и мировые автопроизводители.

По словам судей, Конституция предоставляет Конгрессу право вводить тарифы, а Дональд Трамп такими полномочиями не наделен. Об этом пишут Reuters и New York Times.

Поэтому, незаконно собранные в соответствии с IEEPA по завышенным таможенным тарифам почти 175 миллиардов долларов, должны быть возвращены.

Однако это под большим вопросом, потому что решение Верховного суда принято в пятницу (20 февраля), а уже на следующий день Трамп заявил, что повысит глобальные тарифы до 15 процентов.

Нашла коса на камень

Трамп раскритиковал всех шестерых судей Верховного суда, которые вынесли решение против него. Здесь есть одна интересная деталь: некоторых из этих служителей Фемиды он лично выдвигал на те должности. Теперь он обвиняет их "в нелояльности к Конституции".

На пресс-конференции в Белом доме Дональд Трамп раскритиковал судей, которые вынесли решение против него, назвав их "дураками и послушниками", и заявил о новых тарифах, которые вступят в силу во вторник.

Прогноз Авто24 оказался пророческим

Предсказание редакции Авто24, озвученное еще в первых числах апреля прошлого года, сбылось: пошлина действительно выстрелила чувствительно. Решение Верховного Суда по тарифам эксперты сегодня называют серьезной неудачей для президента Трампа

Торговые соглашения, которые его администрация заключила со странами по всему миру, теперь под вопросом. Теперь на повестке дня стоит вопрос смогут ли компании вернуть миллиарды долларов сборов (эксперты New York Times указывают на более $200 млрд), которые федеральное правительство собрало с начала прошлого года.

Решение обжалованию не подлежит

Пусть пока небольшая, но активная группа республиканцев в Конгрессе присоединилась к демократам, чтобы отпраздновать решение суда, что отражает разочарование тем, что их ветвь власти передала свои полномочия по торговым вопросам Белому дому.

Сенатор Митч Макконнелл, республиканец от Кентукки и бывший давний лидер партии, заявил, что решение "не оставляет места для сомнений" в том, что обход господином Трампом Конгресса "был незаконным". Поэтому любые дальнейшие решения Дональда Трампа с внедрением размера пошлины будут считаться недействительными – решение Верховного суда США окончательное.

И хотя есть еще много неопределенностей, автопроизводители, дилерские автоцентры по всей Америке, облегченно вздохнули: появилась надежда на возвращение авторынка к предыдущим условиям работы с умеренными тарифами и условиями торговых соглашений. Впрочем, в других отраслях мировых экономик также празднуют.