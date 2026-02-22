Тарифи Трампа визнано недійсними: світовий автопром святкує

Вердикт суду однозначний: президент незаконно застосував Закон про надзвичайні економічні повноваження 1977 року (IEEPA). Нові митні норми сокирою пройшлися по всіх галузях, особливо постраждав автомобільний ринок та світові автовиробники.

За словами суддів, Конституція надає Конгресу право запроваджувати тарифи, а Дональд Трамп такими повноваженнями не наділений. Про це пишуть Reuters та New York Times.

Читайте також У Техасі прогнозують подорожчання пікапів, тож терміново купують старі

Відтак, незаконно зібрані відповідно до IEEPA за завищеними митними тарифами майже 175 мільярдів доларів, мають бути повернуті.

Однак це під великим питання, бо рішення Верховного суду прийнято в п'ятницю (20 лютого), а вже наступного дня Трамп заявив, що підвищить глобальні тарифи до 15 відсотків.

Найшла коса на камінь

Трамп розкритикував усіх шістьох суддів Верховного суду, котрі винесли рішення проти нього. Тут є одна цікава деталь: деяких з тих служителів Феміди він особисто висував на ці посади. Тепер він звинувачує їх "у нелояльності до Конституції".

На пресконференції у Білому домі Дональд Трамп розкритикував суддів, які винесли рішення проти нього, назвавши їх "дурнями та послушниками", і заявив про нові тарифи, що набудуть чинності у вівторок.

Читайте також Від американських мит можуть виграти китайські автовиробники

Прогноз Авто24 виявився пророчим

Передбачення редакції Авто24, озвучене ще у перших числах квітня минулого року, збулося: мито й справді вистрілило дошкульно. Рішення Верховного Суду щодо тарифів експерти сьогодні називають серйозною невдачею для президента Трампа

Торговельні угоди, які його адміністрація уклала з країнами по всьому світу, тепер під питанням. Тепер на порядку денному постає питання чи зможуть компанії повернути понад практично дві сотні мільярдів доларів зборів (експерти New York Times вказують на понад $200 млрд), які федеральний уряд зібрав з початку минулого року.

Рішення оскарженню не підлягає

Хай поки невелика, але активна група республіканців у Конгресі приєдналася до демократів, щоб відсвяткувати рішення суду, що відображає розчарування тим, що їхня гілка влади передала свої повноваження щодо торговельних питань Білому дому.

Сенатор Мітч Макконнелл, республіканець від Кентуккі та колишній давній лідер партії, заявив, що рішення "не залишає місця для сумнівів" у тому, що обхід паном Трампом Конгресу "був незаконним". Відтак, будь-які подальші рішення Дональда Трампа з впровадженням розміру мита вважатимуться недійсними – ухвала Верховного суду США остаточне.

Читайте також Трамп скасував указ Байдена щодо підтримки електромобілів

І хоча є ще багато невизначеностей, автовиробники, дилерські автоцентри по всій Америці, полегшено зітхнули: з'явилася надія на повернення авторинку до попередніх умов роботи з поміркованими тарифами та умовами торгівельних угод. Втім, в інших галузях світових економік також святкують.