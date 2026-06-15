TATRA показала два бронированных грузовика

Главными событиями стали мировые премьеры автомобилей Tatra Force 8×8 третьего поколения с новой бронированной кабиной и Tadeas 4×4 в командно-штабном исполнении.

Об этом говорится на ФБ-странице производителя и некоторых других ресурсах, которые уже побывали на выставке и увидели подиум этого бренда и группы CSG.

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На совместном стенде чешской группы

Одним из ключевых экспонатов совместного стенда группы CSG также стал крюковый погрузчик Tatra Force 8×8, оснащенный современной бронированной кабиной собственной разработки и производства Tatra Defence.

Машина построена на шасси третьего поколения военной серии Force, которое сочетает традиционную для Tatra концепцию центральной опорной трубы с независимо подвешенными качающимися полуосями и пневматической подвеской. Новая платформа получила современные двигатели, передовую бортовую электронику, а также улучшенные показатели безопасности, эргономики и комфорта управления.

Также Tatra Defence показала вот такого полноприводного монстра тяжелого класса с бронированной кабиной и надстройкой из стандартизированного контейнера для управления наземной системой ПВО. Фото: Tatra Trucks

Представленный в Париже автомобиль оснащен контейнерным модулем компании Retia, который выполняет функции мобильного командно-управленческого пункта для систем наземной противовоздушной обороны.

Сочетание высокой проходимости шасси Tatra, бронированной кабины и специализированного оборудования обеспечивает широкие возможности для применения машины в современных военных операциях.

Tatra Force 8×8 третьего поколения в конфигурации крюкового погрузчика с бронированной кабиной. Фото: Tatra Trucks, Defense Magazine

Дебютный Tadeas с дополнительной защитой

Еще одной премьерой выставки стал бронированный автомобиль Tadeas 4×4 в командном варианте, который дополняет уже известную модель Tadeas 6×6. Машина получила сварной бронированный корпус с возможностью установки дополнительной защиты до уровня 4 по стандарту Stanag 4569. Конструкция позволяет интегрировать крышные люки, крепления для вооружения или дистанционно управляемые боевые модули.

Важным преимуществом Tadeas является максимальная унификация с третьим поколением Tatra Force. Автомобиль использует общее шасси и электронные компоненты, что упрощает эксплуатацию и логистику.

Напомним, Tatra Trucks предоставляет платформы шасси, а Tatra Defence отвечает за разработку и производство бронированных кабин, надстроек и пусковых установок (см. видео ниже).

Бронированный автомобиль Tadeas с дополнительной броней баллистического уровня защиты Stanag 4569 от Tatra Defence использует уникальное шасси Tatra 6×6. Фото: Defense Magazine

Для машины доступны различные силовые агрегаты – как двигатели Tatra с воздушным охлаждением, так и двигатели Caterpillar или Cummins с жидкостным охлаждением в сочетании с автоматическими, автоматизированными или механическими трансмиссиями.