Техосмотр-2026: возвращение торговли талончиками или забота о безопасности на дорогах

Согласно планам Министерство восстановления Украины, реформа техосмотра имеет две ключевые цели. Первая - упростить процедуру первой регистрации подержанных автомобилей, заменив формальную сертификацию на реальный "первый технический осмотр". Вторая - постепенно ввести обязательный техконтроль для всех категорий транспорта, в том числе частных легковых автомобилей.

На бумаге логика понятна: Украина движется в ЕС, где техосмотр - не опция и не предмет дискуссии. Но украинский контекст делает эту реформу значительно сложнее, чем простое копирование европейских правил, уверены в Институте исследований авторынка.

Сертификация или техконтроль

Сегодняшняя система сертификации импортируемых авто давно дискредитировала себя. Во многих случаях она сводится к покупке листа бумаги за условные сто долларов - без реальной проверки технического состояния автомобиля.

Формально проверяются экологические нормы, но фактически игнорируются вырезанные катализаторы, некорректная светотехника или сомнительные переработки. Именно поэтому замена сертификации на реальный техосмотр выглядит шагом вперед. Если автомобиль исправен, тормозит и не превращает улицу в дымовую завесу - он имеет право ездить. Такая логика давно работает в Германии или Польше.

Призрак 2011 года

Главный страх водителей связан не с неисправными тормозами, а с коррупцией. Украина хорошо помнит времена, когда техосмотр "проходили", не выезжая со двора, - достаточно было оставить нужную сумму в нужном месте.

Даже в Европе подобные злоупотребления существуют, но они единичны и наказываются. В украинских реалиях риск того, что обязательный техконтроль превратится в очередной скрытый налог, остается высоким.

Единственный реальный предохранитель - жесткая цифровизация. Полная видеофиксация процесса, централизованное хранение данных и персональная ответственность станций. Если СТО выдала положительный протокол заведомо неисправному авто - она должна терять лицензию без права возврата. Без исключений.

Почему Европу не скопировать "один в один"

Украина имеет специфику, которой нет в большинстве стран ЕС. Во-первых, это старый автопарк. Значительная часть автомобилей - советское наследие, для которого техосмотр часто становится не инструментом безопасности, а формальностью.

Во-вторых, рынок импорта. Украина - страна "битков" из США и массового ввоза электромобилей из Китая. Тысячи автомобилей имеют светотехнику и конструктивные особенности, которые не соответствуют европейским нормам, но фактически эксплуатируются годами.

В-третьих, конфликт интересов. Может ли СТО, которая ремонтирует авто, одновременно его проверять? В Европе эти функции разделены. В Украине этот вопрос пока остается открытым - и потенциально взрывоопасным.

Политический тест

Техосмотр-2026 - это не только техническая, но и политическая реформа. По чувствительности она близка к теме "евроблях". Успешное внедрение может реально повысить безопасность на дорогах и очистить рынок от откровенно опасных машин.

Провал - взамен - рискует превратить техконтроль в новую форму сбора денег и стать триггером для общественного недовольства. В этой реформе нет мелочей: или система работает прозрачно, или она не работает вообще.