Телефон за рулем небезопасен: правила пользования гаджетами для водителей и пешеходов

В Неделю безопасности дорожного движения Министерство внутренних дел Украины совместно с Авторадио и Авто24 продолжает информационную кампанию “До встречи дома”. В рамках кампании разбираем знакомые дорожные ситуации, объясняем риски и напоминаем о привычках, которые помогают беречь жизнь.

Только прочту сообщение

Представим ситуацию: во время движения водитель слышит уведомление на телефоне.“ Только посмотрю, кто написал”, – решает он и переводит взгляд на экран. Именно в этот момент автомобиль спереди начинает тормозить перед пешеходным переходом.

Водитель снова смотрит на дорогу, но расстояние уже сократилось. Теперь нужно заметить опасность, оценить ее и нажать на тормоз. Время, которое можно использовать для реагирования, потрачено на сообщение.

“Когда водитель переводит взгляд на сообщения, автомобиль продолжает двигаться, а дорожная ситуация – меняться. Повернув глаза на дорогу, нужно еще понять, что произошло и отреагировать. Поэтому даже короткое отвлечение занимает запас времени для безопасного решения. Пешеходам также важно убирать телефон перед переходом: отсутствие шума не означает отсутствия автомобиля. А если за рулем трудно сосредоточиться или закрываются глаза, нужно найти безопасное место для остановки и отдыха. Намерение“ еще немного доехать” не устраняет усталости” , – отметил Николай Кравчук, главный специалист отдела Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.

Требования Правил дорожного движения

Водитель обязан быть внимательным, следить за дорожной обстановкой, реагировать на ее изменения, контролировать техническое состояние транспортного средства и не отвлекаться от вождения.

Во время движения запрещено использовать средства связи, держа их в руке. Также ПДД запрещают управление в уставшем состоянии. Эти требования предусмотрены пунктами 2.3 и 2.9 ПДД Украины.

Даже если телефон в руке, а не возле уха, это запрещено ПДД. Фото Magnific

Телефон в держателе не должен отвлекать от управления. Просмотр сообщений, поиск музыки, настройки навигатора или оповещения на смартчасах заставляют переводить взгляд и сосредотачиваться на другой задаче. За это время дорожная ситуация может измениться.

Экраны также отвлекают

В современных автомобилях управление рядом функций может быть сосредоточено на сенсорном экране. Поиск зарядной станции, просмотр расхода энергии, настройки температуры или переключения музыки требуют внимания, а оно должно быть на дороге.

Заранее спланируйте маршрут и остановку для зарядки, настройте основные функции до начала поездки. Если необходимо разобраться в меню или использовать приложение на телефоне, сначала остановитесь в разрешенном и безопасном месте.

Подключение смартфона к мультимедийной системе не делает чтение сообщений безопасным. Фото Magnific

Круиз-контроль и система помощи водителю также не освобождают от обязанности следить за дорожной обстановкой и контролировать автомобиль.

Как уменьшить отвлечение за рулем

Настройте маршрут и музыку до начала движения. Проверьте расположение навигатора, чтобы он не ограничивал обзор.

Проверьте расположение навигатора, чтобы он не ограничивал обзор. Выключите излишние уведомления. Включите режим "Не беспокоить", чтобы сообщения не побуждали смотреть на экран.

Включите режим "Не беспокоить", чтобы сообщения не побуждали смотреть на экран. Нужно воспользоваться телефоном? Сначала остановитесь. Выберите безопасное место, где разрешена остановка.

Выберите безопасное место, где разрешена остановка. Попросите пассажира помочь. Он может уточнить маршрут или найти подходящую информацию.

Он может уточнить маршрут или найти подходящую информацию. Не ищите упавший гаджет во время движения. Сначала безопасно остановите автомобиль.

Пешеходам: сообщение читайте после завершения перехода

Человек идет по знакомому маршруту и читает сообщения. Приближается к переходу и идет вслед за другими, не проверив дорожную ситуацию.

Но знакомый путь и движение других людей не заменяют собственной внимательности. Пока взгляд сосредоточен на экране, можно не заметить приближающийся автомобиль.

ПДД запрещают пешеходам выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения, а также внезапно выходить или выбегать на нее, в частности, на пешеходный переход. Это требование пункта 4.14 Правил.

Прочитать сообщение или ответить можно по завершении перехода. Фото Magnific

Электромобиль можно не услышать

Электромобили и гибриды, двигающиеся на электротяге, на небольшой скорости, могут быть тише автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Поэтому отсутствие обычного шума двигателя не означает, что рядом нет транспорта.

Если пешеход смотрит на телефон или слушает музыку в наушниках, он может не заметить приближение такого автомобиля. Особое внимание – на переходах, парковках и выездах со дворов. Перед выходом на дорогу оцените ситуацию зрительно, не полагаясь только на слух.

Как оставаться внимательными пешеходам

Спрячьте телефон перед выходом на проезжую часть

Если нужно воспользоваться гаджетом, остановитесь на тротуаре подальше от края.

Перед дорогой приостановите музыку и снимите наушники. Оставляйте себе возможность слышать транспорт и предупредительные сигналы.

На переходе следите за дорожной ситуацией до завершения перехода.

Будьте внимательны у выездов со дворов и на парковках. Там также двигаются автомобили.

“ Еще немного и доеду” : когда усталость становится опасной

После изнуряющего дня может казаться, что сил хватит еще на несколько километров. Однако тяжелые веки и трудности с концентрацией – повод прекратить управление, а не проверять собственную выносливость.

В Главном сервисном центре МВД обращают внимание на следующие признаки усталости за рулем:

частая зевота и тяжелые веки;

трудности с концентрацией;

пропуск дорожных знаков или нужных поворотов;

отклонение автомобиля от полосы движения;

сложности с припоминанием последних километров дороги.

Заметили эти признаки – найдите разрешенное и безопасное место для остановки и отдыха. По возможности передайте управление водителю, который отдохнул. Если сонливость остается, отложите поездку. Кофе может дать лишь временный эффект, поэтому полагаться на него как на замену отдыха не стоит.

Правила дорожного движения запрещают управление в утомленном состоянии. Фото Magnific

Пешеходам после бессонной ночи или тяжелого дня также следует избегать спешки: убрать телефон и быть осторожным перед выходом на дорогу.

Сообщение может подождать. Усталость – повод остановиться. Концентрируйтесь на чтобы добраться домой.