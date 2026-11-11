Телефон за кермом небезпечний: правила користування гаджетами для водіїв та пішоходів

До Тижня безпеки дорожнього руху Міністерство внутрішніх справ України спільно з Авторадіо та Авто24 продовжує інформаційну кампанію “До зустрічі вдома”. У межах кампанії розбираємо знайомі дорожні ситуації, пояснюємо ризики та нагадуємо про звички, які допомагають берегти життя.

Лише прочитаю повідомлення

Уявімо ситуацію: під час руху водій чує сповіщення на телефоні. “Тільки подивлюся, хто написав”, - вирішує він і переводить погляд на екран. Саме в цей момент автомобіль попереду починає гальмувати перед пішохідним переходом.

Водій знову дивиться на дорогу, але відстань уже скоротилася. Тепер потрібно помітити небезпеку, оцінити її та натиснути на гальма. Час, який можна було використати для реагування, витрачено на повідомлення.

“Коли водій переводить погляд на повідомлення, автомобіль продовжує рухатися, а дорожня ситуація - змінюватися. Повернувши очі на дорогу, потрібно ще зрозуміти, що відбулося, і відреагувати. Тому навіть коротке відволікання забирає запас часу для безпечного рішення. Пішоходам також важливо прибирати телефон перед переходом: відсутність шуму не означає відсутності автомобіля. А якщо за кермом важко зосередитися або заплющуються очі, потрібно знайти безпечне місце для зупинки й відпочинку. Намір “ще трохи доїхати” не усуває втоми”, - зазначив Кравчук Микола, головний спеціаліст відділу Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України.

Що вимагають Правила дорожнього руху

Водій зобов’язаний бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміни, контролювати технічний стан транспортного засобу й не відволікатися від керування.

Під час руху заборонено користуватися засобами зв’язку, тримаючи їх у руці. Також ПДР забороняють керування у стомленому стані. Ці вимоги передбачені пунктами 2.3 та 2.9 Правил дорожнього руху України.

Навіть якщо телефон у руці, а не біля вуха, це заборонено ПДР. Фото Magnific

Телефон у тримачі також не має відвертати увагу від керування. Перегляд повідомлень, пошук музики, налаштування навігатора чи сповіщення на смартгодиннику змушують переводити погляд і зосереджуватися на іншому завданні. За цей час дорожня ситуація може змінитися.

Екрани також відволікають

В сучасних автомобілях керування низкою функцій може бути зосереджене на сенсорному екрані. Пошук зарядної станції, перегляд витрати енергії, налаштування температури чи перемикання музики потребують уваги, яка під час руху має бути на дорозі.

Заздалегідь сплануйте маршрут і зупинки для заряджання, налаштуйте основні функції до початку поїздки. Якщо потрібно розібратися в меню або скористатися застосунком на телефоні, спочатку зупиніться в дозволеному й безпечному місці.

Підключення смартфона до мультимедійної системи не робить читання повідомлень безпечним. Фото Magnific

Круїз-контроль та системи допомоги водієві також не звільняють від обов’язку стежити за дорожньою обстановкою й контролювати автомобіль.

Як зменшити відволікання за кермом

Налаштуйте маршрут і музику до початку руху. Перевірте розташування навігатора, щоб він не обмежував огляд.

Перевірте розташування навігатора, щоб він не обмежував огляд. Вимкніть зайві сповіщення. Увімкніть режим «Не турбувати», щоб повідомлення не спонукали дивитися на екран.

Увімкніть режим «Не турбувати», щоб повідомлення не спонукали дивитися на екран. Потрібно скористатися телефоном - спочатку зупиніться. Оберіть безпечне місце, де зупинка дозволена.

Оберіть безпечне місце, де зупинка дозволена. Попросіть пасажира допомогти. Він може уточнити маршрут або знайти потрібну інформацію.

Він може уточнити маршрут або знайти потрібну інформацію. Не шукайте гаджет, який упав, під час руху. Спочатку безпечно зупиніть автомобіль.

Пішоходам: повідомлення зачекає до завершення переходу

Людина йде знайомим маршрутом і читає повідомлення. Наближається до переходу та крокує слідом за іншими, не перевіривши дорожню ситуацію.

Та знайома дорога й рух інших людей не замінюють власної уважності. Поки погляд зосереджений на екрані, можна не помітити автомобіль, що наближається, повертає або виїжджає з двору.

ПДР забороняють пішоходам виходити на проїзну частину, не переконавшись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху, а також раптово виходити чи вибігати на неї, зокрема на пішохідний перехід. Це вимоги пункту 4.14 Правил.

Прочитати повідомлення чи відповісти можна після завершення переходу. Фото Magnific

Електромобіль можна не почути

Електромобілі та гібриди, що рухаються на електротязі, на невеликій швидкості, можуть бути тихішими за автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння. Тому відсутність звичного шуму двигуна не означає, що поруч немає транспорту.

Якщо пішохід дивиться в телефон або слухає музику в навушниках, він може не помітити наближення такого автомобіля. Особливої уваги потребують переходи, парковки та виїзди з дворів. Перед виходом на дорогу оцініть ситуацію візуально, не покладаючись лише на слух.

Як залишатися уважними пішоходам

Приберіть телефон перед виходом на проїзну частину

Якщо потрібно скористатися гаджетом, зупиніться на тротуарі подалі від його краю.

Біля дороги призупиніть музику та зніміть навушники. Залишайте собі можливість чути транспорт і попереджувальні сигнали.

На переході стежте за дорожньою ситуацією до завершення переходу.

Будьте уважними біля виїздів із дворів і на парковках. Там також рухаються автомобілі.

“Ще трохи доїду”: коли втома стає небезпечною

Після виснажливого дня може здаватися, що сил вистачить ще на кілька кілометрів. Однак важкі повіки та труднощі з концентрацією - привід припинити керування, а не перевіряти власну витривалість.

У Головному сервісному центрі МВС звертають увагу на такі ознаки втоми за кермом:

часте позіхання та важкі повіки;

труднощі з концентрацією;

пропуск дорожніх знаків або потрібних поворотів;

відхилення автомобіля від смуги руху;

складнощі з пригадуванням останніх кілометрів дороги.

Помітили ці ознаки - знайдіть дозволене й безпечне місце для зупинки та відпочинку. За можливості передайте керування водієві, який відпочив. Якщо сонливість залишається, відкладіть поїздку. Кава може дати лише тимчасовий ефект, тому покладатися на неї як на заміну відпочинку не варто.

Правила дорожнього руху забороняють керування у стомленому стані. Фото Magnific

Пішоходам після безсонної ночі чи важкого дня також варто уникати поспіху: прибрати телефон і щоразу концентруватись перед виходом на дорогу.

Повідомлення може зачекати. Втома - привід зупинитися. Увага має бути на дорозі, щоб кожен дістався додому.