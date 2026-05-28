Тернополь получил первые новые троллейбусы "Электрон", но главное впереди

Как говорится на сайте мэрии, еще три машины должны доставить до 1 июня. После завершения испытаний транспорт выйдет на городские маршруты. Новые троллейбусы получили фирменную городскую ливрею и современное оснащение.

Речь идет о 12-метровых низкопольных машинах львовского производства, адаптированных для перевозки маломобильных пассажиров. Салон оборудован кондиционерами, системами видеонаблюдения, откидными пандусами и специальными местами для людей на креслах колесных.

Тихие, экономичные и комфортные

Вероятно, Тернополь получает троллейбусы семейства "Электрон Т191", которые уже эксплуатируются в ряде украинских городов. Такие машины имеют асинхронный электродвигатель мощностью около 180 кВт и современную систему рекуперации энергии, что позволяет снижать потребление электроэнергии во время торможения.

Пассажировместимость троллейбуса составляет ориентировочно 100 человек, из которых более 30 могут ехать сидя. Низкий пол по всей длине салона значительно ускоряет посадку и высадку пассажиров, а также улучшает доступность транспорта для людей старшего возраста и родителей с детскими колясками.

Вскоре в Тернополе будет более четырех десятков таких электротяговых пассажирских машин. Фото: мэрия Тернополя

Автономность сейчас приоритетна

Часть современных троллейбусов "Электрон" также комплектуется системой автономного хода, что позволяет проезжать несколько километров без контактной сети. Однако точная комплектация машин для Тернополя пока официально не уточняется.

Всего в 2026 году Тернополь планирует получить 17 новых троллейбусов, а в следующем году – еще 27. Таким образом за два года парк общественного транспорта города пополнится 44 современными машинами.