Тернопіль отримав перші нові тролейбуси "Електрон", але головне попереду

Як йдеться на сайті мерії, ще три машини мають доставити до 1 червня. Після завершення випробувань транспорт вийде на міські маршрути. Нові тролейбуси отримали фірмову міську ліврею та сучасне оснащення.

Йдеться про 12-метрові низькопідлогові машини львівського виробництва, що адаптовані для перевезення маломобільних пасажирів. Салон обладнаний кондиціонерами, системами відеоспостереження, відкидними пандусами та спеціальними місцями для людей на кріслах колісних.

Тихі, економічні і комфортні

Ймовірно, Тернопіль отримує тролейбуси сімейства "Електрон Т191", що вже експлуатуються у низці українських міст. Такі машини мають асинхронний електродвигун потужністю близько 180 кВт та сучасну систему рекуперації енергії, що дозволяє знижувати споживання електроенергії під час гальмування.

Пасажиромісткість тролейбуса становить орієнтовно до 100 людей, з яких понад 30 можуть їхати сидячи. Низька підлога по всій довжині салону значно пришвидшує посадку та висадку пасажирів, а також покращує доступність транспорту для людей старшого віку та батьків із дитячими візками.

Невдовзі у Тернополі буде понад чотири десятки таких електротягових пасажирських машин. Фото: мерія Тернополя

Автономність нині пріоритетна

Частина сучасних тролейбусів "Електрон" також комплектується системою автономного ходу, що дозволяє проїжджати кілька кілометрів без контактної мережі. Однак точна комплектація машин для Тернополя поки офіційно не уточнюється.

Загалом у 2026 році Тернопіль планує отримати 17 нових тролейбусів, а наступного року – ще 27. Таким чином за два роки парк громадського транспорту міста поповниться 44 сучасними машинами.