Tesla Model Y стала самым популярным автомобилем мира 2025 года

По итогам 2025 года лидером глобального рынка новых автомобилей стал Tesla Model Y. Несмотря на первое место, продажи модели сократились на 9,3 процента по сравнению с 2024 годом. Данные приводит Укравтопром со ссылкой на исследование Focus2move.

ТОП-10 самых популярных моделей в мире

Tesla Model Y - -9,3% Toyota RAV4 - -1,4% Toyota Corolla - -9,2% Ford F-Series - +8,1% Honda CR-V - -2,1% Chevrolet Silverado - +4% Hyundai Tucson - +3,9% Toyota Camry - +9,4% Volkswagen Tiguan - +2% Kia Sportage - -0,8%

Ключевые тенденции

Кроссоверы и SUV продолжают доминировать - большинство моделей в десятке относятся именно к этому сегменту.

Пикапы сохраняют стабильный спрос, в частности Ford F-Series и Chevrolet Silverado демонстрируют положительную динамику.

Электромобиль Tesla Model Y остается глобальным лидером, хотя темпы его продаж снизились.

Седаны представлены только двумя моделями - Toyota Corolla и Toyota Camry, причем Camry показала один из самых высоких темпов роста.

Аналитический вывод

Глобальный рынок 2025 демонстрирует относительную стабильность с умеренными колебаниями спроса. Несмотря на усиление конкуренции и структурные изменения в направлении электрификации, традиционные сегменты SUV и пикапов остаются ключевыми драйверами мировых продаж. Tesla Model Y удерживает первенство, однако динамика других моделей свидетельствует о росте конкуренции и перераспределении спроса между регионами.