Tesla Model Y стала самым популярным автомобилем мира 2025 года

ФОТО: Тесла|
Tesla Model Y
По итогам 2025 года лидером глобального рынка новых автомобилей стал Tesla Model Y. Несмотря на первое место, продажи модели сократились на 9,3 процента по сравнению с 2024 годом. Данные приводит Укравтопром со ссылкой на исследование Focus2move.
Читайте также: Tesla потеряла первенство на европейском рынке
ТОП-10 самых популярных моделей в мире
- Tesla Model Y - -9,3%
- Toyota RAV4 - -1,4%
- Toyota Corolla - -9,2%
- Ford F-Series - +8,1%
- Honda CR-V - -2,1%
- Chevrolet Silverado - +4%
- Hyundai Tucson - +3,9%
- Toyota Camry - +9,4%
- Volkswagen Tiguan - +2%
- Kia Sportage - -0,8%
Ключевые тенденции
Кроссоверы и SUV продолжают доминировать - большинство моделей в десятке относятся именно к этому сегменту.
Пикапы сохраняют стабильный спрос, в частности Ford F-Series и Chevrolet Silverado демонстрируют положительную динамику.
Электромобиль Tesla Model Y остается глобальным лидером, хотя темпы его продаж снизились.
Седаны представлены только двумя моделями - Toyota Corolla и Toyota Camry, причем Camry показала один из самых высоких темпов роста.
Аналитический вывод
Глобальный рынок 2025 демонстрирует относительную стабильность с умеренными колебаниями спроса. Несмотря на усиление конкуренции и структурные изменения в направлении электрификации, традиционные сегменты SUV и пикапов остаются ключевыми драйверами мировых продаж. Tesla Model Y удерживает первенство, однако динамика других моделей свидетельствует о росте конкуренции и перераспределении спроса между регионами.