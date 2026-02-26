Tesla Model Y стала найпопулярнішим автомобілем світу 2025 року

За підсумками 2025 року лідером глобального ринку нових автомобілів став Tesla Model Y. Попри перше місце, продажі моделі скоротилися на 9,3 відсотка порівняно з 2024 роком. Дані наводить Укравтопром з посиланням на дослідження Focus2move.

ТОП-10 найпопулярніших моделей у світі

Tesla Model Y — −9,3% Toyota RAV4 — −1,4% Toyota Corolla — −9,2% Ford F-Series — +8,1% Honda CR-V — −2,1% Chevrolet Silverado — +4% Hyundai Tucson — +3,9% Toyota Camry — +9,4% Volkswagen Tiguan — +2% Kia Sportage — −0,8%

Ключові тенденції

Кросовери та SUV продовжують домінувати — більшість моделей у десятці належать саме до цього сегмента.

Пікапи зберігають стабільний попит, зокрема Ford F-Series та Chevrolet Silverado демонструють позитивну динаміку.

Електромобіль Tesla Model Y залишається глобальним лідером, хоча темпи його продажів знизилися.

Седани представлені лише двома моделями — Toyota Corolla та Toyota Camry, причому Camry показала один із найвищих темпів зростання.

Аналітичний висновок

Глобальний ринок 2025 року демонструє відносну стабільність із помірними коливаннями попиту. Попри посилення конкуренції та структурні зміни у напрямку електрифікації, традиційні сегменти SUV і пікапів залишаються ключовими драйверами світових продажів. Tesla Model Y утримує першість, однак динаміка інших моделей свідчить про зростання конкуренції та перерозподіл попиту між регіонами.