Tesla Semi наконец-то станет массовым магистральным тягачом

Сообщение появилось на его X–странице практического одновременно с обновленной информацией о линейке Semi на официальном вебсайте.

По мнению экспертов, это является очевидным намеком на переход программы от ограниченных пилотных проектов к более широкому коммерческому внедрению. Трудно верится, но Tesla в этом году действительно начнет массовое производство полностью электрического тягача Class 8.

Что предлагает Tesla

Официальный веб-сайт производителя показывает потребителям две версии Semi, одна из которых будет стандартной, а другая – с большим запасом хода.

Стандартная комплектация предлагает запас хода до 325 миль (523 км) с потреблением энергии 1,7 кВт-ч на милю и полной массой 82 000 фунтов (37 194 кг).

В версии Long Range увеличен запас хода до 500 миль (804,6 км) с таким же потреблением энергии (1,7 кВт-ч на милю), мощностью привода до 800 кВт и тремя независимыми электромоторами на задних осях.

Стоимость владения

По словам Илона Маска, Tesla Semi разрушает экономику дизельного двигателя.

В чем преимущество:

стоимость электроэнергии – на 60-70% меньше, чем у дизельного топлива на милю;

почти нулевое техническое обслуживание (без нейтрализации дизельного топлива, меньше движущихся частей);

дистанционная диагностика – максимальное время безотказной работы максимальное время безотказной работы;

обновление OTA – постоянные усовершенствования постоянные усовершенствования;

операторы будут тратить меньше времени в сервисных центрах и больше времени в дороге.

Сравнение цифр:

электроэнергия – $0.15-0.25/милю;

дизельное топливо – $0.50-0.70/милю.

Операторы автопарков достигают положительной рентабельности инвестиций еще до начала стандартного цикла замены дизельной версии.

Системы помощи водителю

Semi стандартно оснащен функциями активной безопасности, которые сочетаются с передовыми системами управления двигателем и тормозами для обеспечения сцепления с дорогой и устойчивости при любых условиях.

Центральное положение сиденья обеспечивает водителю лучшую видимость, а полностью электрическая архитектура может помочь уменьшить риск опрокидывания и проникновения в салон в случае аварии.