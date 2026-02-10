Tesla Semi нарешті стане масовим магістральним тягачем

Повідомлення з'явилося на його X–сторінці практичного одночасно з оновленою інформацію про лінійку Semi на офіційному вебсайті.

На думку експертів, це є очевидним натяком на перехід програми від обмежених пілотних проектів до ширшого комерційного впровадження. Важно віриться, але Tesla цього року й справді розпочне масове виробництво повністю електричного тягача Class 8.

Читайте також Вперше за вісім років Tesla Semi потрапила під модернізацію, але в серію так і не пішла: відео

Що пропонує Tesla

Офіційний вебсайт виробника показує споживачам дві версії Semi, одна з яких буде стандартною, а інша – з великим запасом ходу.

Стандартна комплектація пропонує запас ходу до 325 миль (523 км) зі споживанням енергії 1,7 кВт-год на милю та повною масою 82 000 фунтів (37 194 кг).

У версії Long Range збільшено запас ходу до 500 миль (804,6 км) з таким же споживанням енергії (1,7 кВт-год на милю), потужністю приводу до 800 кВт і трьома незалежними електромоторами на задніх осях.

Читайте також Як Tesla Semi обганяє дизельні фури: відео



Вартість володіння

За словами Ілона Маска, Tesla Semi руйнує економіку дизельного двигуна.

В чому перевага:

вартість електроенергії – на 60-70% менша, ніж у дизельного палива на милю;

майже нульове технічне обслуговування (без нейтралізації дизельного палива, менше рухомих частин);

дистанційна діагностика – максимальний час безвідмовної роботи;

оновлення OTA – постійні вдосконалення;

оператори витрачатимуть менше часу в сервісних центрах і більше часу в дорозі.

Читайте також Туманні перспективи Tesla Semi знову накрили Європу

Порівняння цифр:

електроенергія – $0.15-0.25/милю;

дизельне пальне – $0.50-0.70/милю.

Оператори автопарків досягають позитивної рентабельності інвестицій ще до початку стандартного циклу заміни дизельної версії.

Системи допомоги водієві

Semi стандартно оснащений функціями активної безпеки, які поєднуються з передовими системами керування двигуном і гальмами для забезпечення зчеплення з дорогою та стійкості за будь-яких умов.

Читайте також Tesla Semi возитиме пошту у США: коли в Європі?

Центральне положення сидіння забезпечує водієві кращу видимість, а повністю електрична архітектура може допомогти зменшити ризик перекидання та проникнення в салон у разі аварії.