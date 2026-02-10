Tesla Semi нарешті стане масовим магістральним тягачем

ФОТО: Tesla|
Буде дві версії Semi - стандартна та з великим запасом ходу
Повідомлення з'явилося на його X–сторінці практичного одночасно з оновленою інформацію про лінійку Semi на офіційному вебсайті.
На думку експертів, це є очевидним натяком на перехід програми від обмежених пілотних проектів до ширшого комерційного впровадження. Важно віриться, але Tesla цього року й справді розпочне масове виробництво повністю електричного тягача Class 8.
Що пропонує Tesla
Офіційний вебсайт виробника показує споживачам дві версії Semi, одна з яких буде стандартною, а інша – з великим запасом ходу.
Стандартна комплектація пропонує запас ходу до 325 миль (523 км) зі споживанням енергії 1,7 кВт-год на милю та повною масою 82 000 фунтів (37 194 кг).
У версії Long Range збільшено запас ходу до 500 миль (804,6 км) з таким же споживанням енергії (1,7 кВт-год на милю), потужністю приводу до 800 кВт і трьома незалежними електромоторами на задніх осях.
Вартість володіння
За словами Ілона Маска, Tesla Semi руйнує економіку дизельного двигуна.
В чому перевага:
- вартість електроенергії – на 60-70% менша, ніж у дизельного палива на милю;
- майже нульове технічне обслуговування (без нейтралізації дизельного палива, менше рухомих частин);
- дистанційна діагностика – максимальний час безвідмовної роботи;
- оновлення OTA – постійні вдосконалення;
- оператори витрачатимуть менше часу в сервісних центрах і більше часу в дорозі.
Порівняння цифр:
- електроенергія – $0.15-0.25/милю;
- дизельне пальне – $0.50-0.70/милю.
Оператори автопарків досягають позитивної рентабельності інвестицій ще до початку стандартного циклу заміни дизельної версії.
Системи допомоги водієві
Semi стандартно оснащений функціями активної безпеки, які поєднуються з передовими системами керування двигуном і гальмами для забезпечення зчеплення з дорогою та стійкості за будь-яких умов.
Центральне положення сидіння забезпечує водієві кращу видимість, а повністю електрична архітектура може допомогти зменшити ризик перекидання та проникнення в салон у разі аварії.