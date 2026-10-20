Тест-драйв обновленного Peugeot 408: еще больше шарма

Мы опробовали обновленный 408-й на украинских дорогах, чтобы выяснить, какие изменения пережил автомобиль и остаются ли его сильные стороны актуальными.

Как изменился Peugeot 408?

Обновление Peugeot 408 нельзя назвать "глубоким рестайлингом". Это скорее косметический фейслифтинг, призванный сделать автомобиль еще более эффектным. Главные изменения сосредоточены спереди и сзади. Peugeot переделала радиаторную решетку и бампер, добавила подсвеченный логотип в центре передней части и обновила световую подпись.

Теперь три наклонных LED-полосы, напоминающие следы когтей, формируют узнаваемый узор в передней и задней частях. Они выполняют роль ДХВ (стоп-сигналов сзади) и указателей поворота. Блоки ближнего и дальнего света расположены ниже. Версия GT предлагает матричные фары Peugeot Matrix LED, которые реально эффективно освещают дорогу и не ослепляют других участников движения

В то же время две характерные световые "полосы-клыки", являвшиеся прерогативой дорестайлинговой версии 408-го, исчезли. Именно по этой особенности можно быстро определить, кто перед вами: "дорест" или "рест"?

Передний бампер получил массивные черные глянцевые элементы, визуально объединяющие оптику и решетку. Благодаря этому автомобиль кажется более широким и выглядит еще более агрессивно. Сзади изменения еще более заметны в темное время суток. Тройные светодиодные элементы заходят на крышку багажника, а между ними расположена черная полупрозрачная вставка с подсвеченной надписью "PEUGEOT", заменившей традиционный шильдик со львом.

В максимальной комплектации GT на дверях также есть фирменные логотипы бренда. Именно по ним можно отличить "топовую" автомобиль от базового исполнения Allure.

Отдельного внимания заслуживает цвет Flare Green. На ярком солнце он может приобретать желтовато-золотистый оттенок, а в тени становится глубже и темно-зеленее. Такая цветовая игра хорошо подчеркивает сложные линии кузова и изогнутые поверхности, особенно в его задней части.

Flare Green является базовым оттенком для обновленного Peugeot 408. То есть потенциальному покупателю не нужно за него доплачивать. Для автомобиля, и без того отличающегося уникальными пропорциями, это еще один способ привлечь внимание. Фанатам других цветов доступны еще четыре варианта, поэтому выбирать есть из чего. Правда, за доплату.

В целом рестайлинг не изменил узнаваемый профиль Peugeot 408, но сделал его более современным и более технологичным. Длинный капот, наклонная крыша, высокая линия окон и характерная задняя часть оставшихся на месте. И это, пожалуй, верное решение: стильный силуэт был одной из самых сильных сторон модели еще до обновления. Благодаря новым элементам дизайна и другой оптике 408-й точно стал еще более эффектным.

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Кроссоверный клиренс и практичность фастбека

Несмотря на это, Peugeot 408 интересен не только внешностью. По форме кузова это фастбэк, но посадка и дорожный просвет в 175 мм (189 мм без защиты двигателя) приближают его к типичным SUV. Водитель и пассажиры сидят повыше, чем в традиционных легковых моделях Peugeot.

По габаритам это типичный представитель C-сегмента: длина составляет 4690 мм, ширина без зеркал – 1850 мм, а высота – 1485 миллиметров. Однако самым важным параметром здесь является длинная колесная база в 2790 миллиметров.

Благодаря ей в салоне достаточно простора для пассажиров не только переднего, но и заднего ряда. Она также оказывает существенное влияние на характер автомобиля во время движения, однако об этом расскажем чуть позже. Совокупность этих факторов намекает, что 408-й – это автомобиль для тех, кому мало обычного семейного седана или кроссовера, но кто не хочет жертвовать практичностью ради эффектного силуэта.

Благодаря клиренсу нет необходимости с чрезмерной осторожностью преодолевать каждую неровность или со страхом приближаться к бордюру. В том числе и за счет дополнительной защиты двигателя и коробки. Для украинских условий это важное преимущество. При этом 408-й не выглядит высоким внедорожником. Само сочетание высокого клиренса и низкого кузова делает модель необычной. Задняя часть имеет характерное наклонное стекло и едва заметное антикрыло типа "утиный хвост".

Эти элементы придают оригинальности, но почти не мешают обзорности из-за зеркала заднего вида. К счастью, качественная камера заднего вида входит в стандартный перечень оснащения Peugeot 408. В топовой версии GT даже есть система обзора на 360 градусов.

Дверь багажного отделения открывается вместе со стеклом, образуя большое пространство, что облегчает загрузку габаритных вещей. В отличие от большинства типичных кроссоверов, в багажник 408-го вещи кладешь сверху вниз, а не заталкиваешь. Кроме того, под полом есть запасное колесо, хотя вместо него может быть установлен сабвуфер опционной аудиосистемы, если владелец его закажет.

Его объем составляет 508 литров, чего хватает для размещения всех необходимых вещей в поездке с семьей. Со сложенными спинками заднего дивана полезное пространство увеличивается до 1583 литров. Это вполне практичные показатели для семейного автомобиля, который в то же время делает ставку на дизайн.

Интерьер: знакомая футуристическая архитектура

В салоне Peugeot 408 сохранилась фирменная концепция i-Cockpit. Компактный руль, высоко расположенная цифровая приборная панель и центральный сенсорный дисплей создают характерное рабочее место водителя. Интерьер выглядит современно и заметно отличается от традиционной организации пространства в автомобилях этого класса.

Цифровая приборная панель имеет диагональ 10 дюймов. В версии GT предусмотрена 3D-визуализация, разделяющая информацию на несколько визуальных планов. Водитель может настраивать отображение, оставляя только нужные показатели или выбирая другие доступные режимы. Новая деталь в рестайлинговой машине, которую не сразу замечаешь – камера контроля состояния водителя на левой стойке кузова

Центральный сенсорный экран также имеет диагональ 10 дюймов. Ниже расположены компактные сенсорные кнопки i-Toggles, которые можно настроить для быстрого доступа к наиболее необходимым функциям. Это удобнее, чем каждый раз искать отдельный пункт в меню мультимедийной системы. В то же время физические органы управления, в частности кнопку доступа к климат-контролю, оставили отдельно, поэтому базовые настройки почти не нуждаются в лишних манипуляциях с дисплеем.

Центральный экран особенно запомнился качеством изображения и быстрой реакции мультимедийной системы. Он также поддерживает беспроводное подключение смартфонов Android и iOS. Отделочные материалы и оборудование зависят от комплектации. В версии GT салон получает алькантару вместо базового текстиля, спортивные акценты с подсветкой и кресла с электрической регулировкой, памятью настроек и массажем.

Пространство для пассажиров и комфорт в поездках

Несмотря на покатую крышу, задний ряд Peugeot 408 не стал жертвой дизайнерских решений. Пол почти плоский, а посадка не заставляет пассажиров чрезмерно поджимать колени. Доступ к заднему дивану довольно удобен, ведь пространство над головой достаточно даже для людей ростом более 180 сантиметров.

Наличие подлокотника с отверстием для перевозки длинных вещей, ниш для хранения в передних сиденьях, разъемов USB-C и дефлекторов обдува – мелочи, предусмотренные инженерами Peugeot для пассажиров заднего ряда. Все это делает 408 вполне пригодным для дальних семейных поездок, а не только для эффектных городских появлений.

Комфорт в салоне дополняет шумоизоляция – при движении пассажиры могут общаться, не повышая голоса. Бензиновый двигатель почти не слышен на холостых оборотах. Двойное остекление передних окон также способствует акустическому комфорту.

Водитель и передний пассажир также имеют достаточно ниш для хранения разных мелочей. Для смартфона предусмотрена отдельная полочка, которая может быть оборудована беспроводной зарядкой. На центральной консоли есть два закрывающихся подстаканника, а подлокотник скрывает большой отсек с охлаждением.

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Бензиновый турбомотор и классический автомат Aisin

Для украинского рынка обновленный Peugeot 408 предлагается с бензиновым турбодвигателем 1.6 PureTech. Он развивает 215 л.с. и 300 Нм крутящего момента. В паре с ним работает классическая восьмиступенчатая автоматическая коробка Aisin, а привод – исключительно передний. Эта комбинация была знакома нам еще по дорестайлинговой версии, поэтому здесь для украинцев никаких изменений.

Четырехцилиндровый агрегат с индексом EP6FADTX имеет полностью алюминиевую конструкцию, цепной ГРМ, регуляторы фаз на распределительных валах и гидрокомпенсаторы – все то, что нужно современному турбомотору.

215 "лошадок" при таком объеме двигателя – это немало. До сотни 408 разгоняется до 100 км/ч за 7,9 секунды, а максимальная скорость составляет 220 км/ч. Однако важнее, что максимальная мощность доступна уже в среднем диапазоне оборотов, что очень актуально на трассе.

Автомобиль ощущается ловким и легко выполняет обгон, ведь "под педалью" водитель испытывает достаточный запас мощности. Именно на высокой скорости раскрывается особый характер Peugeot 408, а благодаря восьмиступенчатой АКПП он еще и остается экономичным. На трассе по скорости 120 км/ч можно легко укладываться в показатель 6 л/100 км.

В городе ситуация несколько иная. В пробках расход топлива возрастает примерно до 8-8,5 литров на "сотню". Это тоже вполне хороший показатель, однако заметным становится принцип работы автоматической трансмиссии. Поскольку первые передачи достаточно короткие, при резком ускорении водитель может почувствовать едва заметный толчок при переходе с первой на вторую. Однако это случается далеко не всегда и не придает никакого дискомфорта.

В спортивном режиме трансмиссия переключает передачи у красной зоны оборотов, а руль становится тяжелее. В Eco реакции становятся неторопливыми, что вполне ожидаемо. Селектор выбора режимов движения интегрирован в центральную консоль и расположен возле водителя, и ему не приходится искать его рукой.

Управляемость: легковые повадки с высоким клиренсом

Одна из интересных особенностей Peugeot 408 – сочетание увеличенного дорожного просвета с поведением, характерным для легкового автомобиля. Компактный руль i-Cockpit имеет острые реакции, благодаря чему даже небольшие движения руками заметно изменяют траекторию.

Во время теста подвеска показалась достаточно собранной. Схема здесь довольно классическая: на передней оси установлены стойки McPherson, а сзади – полузависимая балка. Конечно, независимая схема на задней оси подходила бы такому своенравному автомобилю еще больше, однако и наличие балки не является катастрофой.

Peugeot 408 уверенно держит дорогу и не демонстрирует склонности к чрезмерной раскачке. Более того, благодаря низкому кузову и таким настройкам подвески он остается очень стабильным даже на высокой скорости на трассе. Это еще раз доказывает, что 408-й – хороший выбор для дальних поездок.

В то же время на больших неровностях картина несколько иная. Ходовая имееет довольно короткий ход. Она хорошо преодолевает существенные рытвины или, наоборот, наплывы дороги, однако на слишком глубоких ямах ее характерную работу слышно, особенно сзади. По нашему мнению, главным фактором этого являются 18-дюймовые диски с низкопрофильными шинами 225/55, увеличивающие неподрессоренные массы. Большие колеса здесь очевидно были бы излишними.

Такой характер можно назвать оптимальным компромиссом между управляемостью и комфортом. Peugeot 408 не превращается в мягкий кроссовер, но и не заставляет водителя мириться с излишней жесткостью ради спортивных ощущений. Описать словами это тяжело – лучше лично изучить ее на своем тест-драйве у ближайшего дилера.

В общем, в городских условиях дополнительный клиренс помогает спокойнее преодолевать неровности и заезжать на бордюры, а на трассе важны становятся стабильность и акустический комфорт. Именно в сочетании этих качеств и построен характер модели. Peugeot 408 справляется с обеими задачами на отлично – он комфортен как в городе, так и в дальних путешествиях, что делает его поистине универсальным автомобилем.

Системы помощи водителю и оснащение

Обновленный Peugeot 408 предлагается в Украине в комплектациях Allure и GT. Уже начальная версия имеет цифровую приборную панель, мультимедийную систему i-Connect, двухзонный климат-контроль (с физической регулировкой в базовом исполнении), подогрев руля и передних сидений, а также пакет систем помощи водителю.

Список оборудования включает адаптивный круиз-контроль, систему удержания автомобиля в полосе движения, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков и предупреждение о перекрестном движении сзади. Камеры кругового обзора на 360 градусов и парковочные датчики упрощают маневрирование в ограниченном пространстве.

Топовая комплектация уже имеет 3D-панель приборов, расширенные возможности мультимедийной системы, систему контроля качества воздуха, электропривод двери багажника и кресла с электрорегулировкой и массажем. Дополнительно можно заказать аудиосистему FOCAL с 10 динамиками и стеклянный люк с электроприводом.

Все эти опции пригодятся как в городе, так и на трассе. Адаптивный круиз-контроль отлично держит заданную дистанцию к машине впереди, а автомобиль может самостоятельно останавливаться и восстанавливать движение.

В то же время удержание в полосе работает довольно навязчиво, система сама отводит руль обратно в полосу движения, когда водитель хочет обойти ямы. Есть три способа, как с этим бороться: привыкнуть, включать указатели поворота при переустройстве или вообще выключить систему удержания в полосе полностью через центральный дисплей. К счастью, последний имеет достаточно информативную справку, так что найти нужные настройки довольно легко.

Peugeot 408 отлично подходит для дальних поездок благодаря комфортной посадке и эффективным ассистентам. Даже если водитель устает за рулем, автомобиль сам это фиксирует и предлагает найти ближайшее место для комфортной передышки.

Сколько стоит обновленный Peugeot 408 в Украине.

Стартовая цена Peugeot 408 в комплектации Allure составляет 1 374 700 гривен. Топовая версия GT стоит от 1 586 000 гривен. Это около 30 и 35 тысяч долларов соответственно. Следует отметить, что даже стартовая комплектация имеет широкий перечень оборудования и "бедной" ее точно не назовешь.

GT предлагает расширенную оснастку, матричную оптику, электропривод багажника, 3D-панель приборов и дополнительные возможности персонализации. Впрочем, главная особенность Peugeot 408 – не количество экранов или список ассистентов.

Его конкурентное преимущество заключается в необычном сочетании формата кузова, высокого клиренса, пространства и выразительного дизайна. Именно поэтому модель сложно сравнивать только по классическим параметрам седанов или кроссоверов – она фактически лишена конкурентов.

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Вывод: стал ли Peugeot 408 лучше после рестайлинга?

Обновление Peugeot 408 не является революционным. Французы не стали менять удачную концепцию, а сосредоточились на том, что раньше было одной из главных причин обратить внимание на модель – дизайн. Новая световая графика, подсвеченные логотипы, переработанные бамперы и цвет Flare Green сделали автомобиль еще более заметным. Уверены, что многим это понравится.

В то же время сохранились его практические преимущества: просторный салон, вместительный багажник, увеличенный клиренс и почти спортивный характер силового агрегата, что обеспечивает отличную динамику. Ходовая дарит хороший баланс управляемости и комфорта.

Да, многим она, конечно, может показаться немного жесткой, поэтому при выборе авто следует еще раз проверить его характер на тест-драйве. Однако сам форм-фактор Peugeot 408 будто провоцирует на активный драйв.

Фото Анны Слоницкой