Тест-драйв оновленого Peugeot 408: ще більше шарму

Ми випробували оновлений 408-й на українських дорогах, щоб з'ясувати, які зміни пережила автівка та чи залишаються її сильні сторони актуальними.

Як змінився Peugeot 408?

Оновлення Peugeot 408 не можна назвати "глибоким рестайлінгом". Це радше косметичний фейсліфтинг, покликаний зробити автівку ще більш ефектною. Головні зміни зосереджені спереду та ззаду. Peugeot переробила решітку радіатора й бампер, додала підсвічений логотип у центрі передньої частини та оновила світловий підпис.

Тепер три похилі LED-смуги, що нагадують сліди кігтів, формують впізнаваний візерунок у передній і задній частинах. Вони ж виконують роль ДХВ (стоп-сигналів позаду) та покажчиків повороту. Блоки ближнього та дального світла розташовані нижче. Версія GT пропонує матричні фари Peugeot Matrix LED, які реально ефективно освітлюють дорогу і не засліплюють інших учасників руху

Водночас дві характерні світлові "смуги-ікла", що були прерогативою дорестайлінгової версії 408-го, зникли. Саме за цією особливістю можна швидко визначити, хто перед вами: "дорест" чи "рест"?

Передній бампер отримав масивні чорні глянцеві елементи, які візуально об'єднують оптику та решітку. Завдяки цьому автомобіль здається ширшим і має ще більш агресивний вигляд. Ззаду зміни ще помітніші в темний час доби. Потрійні світлодіодні елементи заходять на кришку багажника, а між ними розташована чорна напівпрозора вставка з підсвіченим написом "PEUGEOT", яка замінила традиційний шильдик з левом.

У максимальній комплектації GT на дверях також є фірмові логотипи бренду. Саме за ними можна відрізнити "топову" автівку від базового виконання Allure.

Окремої уваги заслуговує колір Flare Green. На яскравому сонці він може набувати жовтувато-золотистого відтінку, а в тіні стає глибшим і темно-зеленішим. Така гра кольорів добре підкреслює складні лінії кузова та вигнуті поверхні, особливо в його задній частині.

До слова, Flare Green є базовим відтінком для оновленого Peugeot 408. Тобто потенційному покупцеві не потрібно за нього доплачувати. Для автомобіля, який і без того вирізняється унікальними пропорціями, це ще один спосіб привернути увагу. Фанатам інших кольорів доступні ще чотири варіанти, тож обирати є з чого. Щоправда, за додаткові кошти.

Загалом рестайлінг не змінив впізнаваний профіль Peugeot 408, але зробив його сучаснішим і технологічнішим. Довгий капот, похилий дах, висока лінія вікон і характерна задня частина залишилися на місці. І це, мабуть, правильне рішення: стильний силует був однією з найсильніших сторін моделі ще до оновлення. Завдяки новим елементам дизайну та інакшій оптиці 408-й точно став ще більш ефектним.

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Кросоверний кліренс і практичність фастбека

Попри це, Peugeot 408 цікавий не лише зовнішністю. За формою кузова це фастбек, але посадка та дорожній просвіт у 175 мм (189 мм без захисту двигуна) наближають його до типових SUV. Водій і пасажири сидять вище, ніж у традиційних легкових моделях Peugeot.

За габаритами це типовий представник C-сегмента: довжина становить 4690 мм, ширина без дзеркал – 1850 мм, а висота – 1485 міліметрів. Однак найважливішим параметром тут є довга колісна база у 2790 міліметрів.

Завдяки ній в салоні достатньо простору для пасажирів не лише переднього, а й заднього ряду. Вона також суттєво впливає на характер автомобіля під час руху, однак про це розповімо трохи пізніше. Сукупність цих факторів натякає, що 408-й – це автомобіль для тих, кому замало звичайного сімейного седана чи кросовера, але хто не хоче жертвувати практичністю заради ефектного силуету.

Завдяки кліренсу немає потреби з надмірною обережністю долати кожну нерівність чи з острахом наближатися до бордюру. В тому числі й за рахунок додаткового захисту двигуна та коробки передач. Для українських умов це важлива перевага. При цьому 408-й не виглядає високим позашляховиком. Саме поєднання високого кліренсу та низького кузова робить модель такою незвичною. Задня частина має характерне похиле скло й ледь помітне антикрило типу "качиний хвіст".

Ці елементи додають оригінальності, але майже не заважають оглядовості через дзеркало заднього виду. На щастя, якісна камера заднього виду входить до стандартного переліку оснащення Peugeot 408. В топовій версії GT навіть є система огляду на 360 градусів.

Дверцята багажного відділення відкриваються разом зі склом, утворюючи великий простір, що полегшує завантаження габаритних речей. На відміну від більшості типових кросоверів, у багажник 408-го речі кладеш зверху донизу, а не заштовхуєш. Крім того, під підлогою є запасне колесо, хоча замість нього може бути встановлений сабвуфер опційної аудіосистеми, якщо власник її замовить.

Його об'єм становить 508 літрів, чого вистачає для розміщення усіх необхідних речей у подорожі з родиною. Зі складеними спинками заднього дивана корисний простір збільшується до 1583 літрів. Це цілком практичні показники для сімейного автомобіля, який водночас робить ставку на дизайн.

Інтер'єр: знайома футуристична архітектура

У салоні Peugeot 408 збереглася фірмова концепція i-Cockpit. Компактне кермо, високо розташована цифрова панель приладів і центральний сенсорний дисплей створюють характерне робоче місце водія. Інтер'єр має сучасний вигляд і помітно відрізняється від традиційної організації простору в автомобілях цього класу.

Цифрова панель приладів має діагональ 10 дюймів. У версії GT передбачена 3D-візуалізація, яка розділяє інформацію на кілька візуальних планів. Водій може налаштовувати відображення, залишаючи лише потрібні показники або обираючи інші доступні режими. Нова деталь у рестайлінговій машині, яку не одразу помічаєш – камера контролю стану водія на лівій стійці кузова.

Центральний сенсорний екран також має діагональ 10 дюймів. Нижче розташовані компактні сенсорні кнопки i-Toggles, які можна налаштувати для швидкого доступу до найпотрібніших функцій. Це зручніше, ніж щоразу шукати окремий пункт у меню мультимедійної системи. Водночас фізичні органи керування, зокрема кнопку доступу до клімат-контролю, залишили окремо, тож базові налаштування майже не потребують зайвих маніпуляцій із дисплеєм.

Центральний екран особливо запам'ятався якістю зображення та швидкою реакцією мультимедійної системи. Він також підтримує бездротове підключення смартфонів на Android та iOS. Матеріали оздоблення та оснащення залежать від комплектації. У версії GT салон отримує алькантару замість базового текстилю, спортивні акценти з підсвіткою та крісла з електричним регулюванням, пам'яттю налаштувань і масажем.

Простір для пасажирів і комфорт у поїздках

Попри похилий дах, задній ряд Peugeot 408 не став жертвою дизайнерських рішень. Підлога майже пласка, а посадка не змушує пасажирів надмірно підтискати коліна. Доступ до заднього дивана досить зручний, адже простір над головою достатній навіть для людей зростом понад 180 сантиметрів.

Наявність підлокітника з отвором для перевезення довгих речей, ніш для зберігання в передніх сидіннях, роз'ємів USB-C та дефлекторів обдуву – дрібнички, передбачені інженерами Peugeot для пасажирів заднього ряду. Усе це робить 408-й цілком придатним для далеких сімейних поїздок, а не лише для ефектних міських появ.

Комфорт у салоні доповнює шумоізоляція – під час руху пасажири можуть спілкуватися, не підвищуючи голосу. Бензиновий двигун майже не чути на холостих обертах. Подвійне скління передніх вікон також сприяє акустичному комфорту.

Водій та передній пасажир також мають достатньо ніш для зберігання різних дрібничок. Для смартфона передбачена окрема поличка, яка може бути оснащена бездротовою зарядкою. На центральній консолі є два підсклянники, що закриваються, а підлокітник приховує великий відсік з охолодженням.

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Бензиновий турбомотор і класичний автомат Aisin

Для українського ринку оновлений Peugeot 408 пропонується з бензиновим турбодвигуном 1.6 PureTech. Він розвиває 215 к.с. і 300 Нм крутного моменту. У парі з ним працює класична восьмиступенева автоматична коробка передач Aisin, а привід – виключно передній. Ця комбінація була знайома нам ще за дорестайлінговою версією, тож тут для українців жодних змін.

Чотирициліндровий агрегат з індексом EP6FADTX має повністю алюмінієву конструкцію, ланцюговий ГРМ, регулятори фаз на розподільчих валах і гідрокомпенсатори – все те, що необхідно сучасному турбомотору.

215 “конячок” за такого об’єму двигуна – це чимало. До сотні 408-й розганяється до 100 км/год за 7,9 секунди, а максимальна швидкість становить 220 км/год. Однак важливіше те, що максимальна потужність доступна вже в середньому діапазоні обертів, що дуже актуально на трасі.

Автомобіль відчувається спритним й легко виконує обгін, адже "під педаллю" водій відчуває достатній запас потужності. Саме на високій швидкості розкривається особливий характер Peugeot 408, а завдяки восьмиступеневій АКПП він ще й залишається доволі економічним. На трасі за швидкості 120 км/год можна легко вкладатись у показник 6 л/100 км.

В місті ситуація дещо інша. В заторах витрати пального зростають приблизно до 8-8,5 літрів на “сотню”. Це також цілком гарний показник, проте помітним стає принцип роботи автоматичної трансмісії. Оскільки перші передачі доволі короткі, за різкого прискорення водій може відчути ледь помітний поштовх при переході з першої на другу. Однак, це трапляється далеко не завжди й не додає жодного дискомфорту.

У спортивному режимі трансмісія перемикає передачі біля червоної зони обертів, а кермо стає важчим. В Eco реакції стають неквапливими, що цілком очікувано. Селектор вибору режимів руху інтегрований у центральну консоль і розміщений біля водія, тож йому не доводиться шукати його рукою.

Керованість: легкові повадки з високим кліренсом

Одна з цікавих особливостей Peugeot 408 – поєднання збільшеного дорожнього просвіту з поведінкою, характерною для легкового автомобіля. Компактне кермо i-Cockpit має гострі реакції, завдяки чому навіть невеликі рухи руками помітно змінюють траєкторію.

Під час тесту підвіска здалася доволі зібраною. Схема тут доволі класична: на передній осі встановлено стійки McPherson, а позаду – напівзалежна балка. Звісно, незалежна схема на задній осі пасувала б такому норовливому автомобілю ще більше, однак і наявність балки не є катастрофою.

Peugeot 408 упевнено тримає дорогу й не демонструє схильності до надмірного розгойдування. Ба більше, завдяки низькому кузову й таким налаштуванням підвіски він залишається дуже стабільним навіть на високій швидкості на трасі. Це вкотре доводить, що 408-ий – хороший вибір для далеких поїздок.

Водночас на великих нерівностях картина дещо інша. Ходова має доволі короткий хід. Вона гарно долає суттєві вибоїни або, навпаки, напливи дороги, проте на занадто глибоких ямах її характерну роботу чути, особливо ззаду. На нашу думку, головним фактором цього є 18-дюймові диски з низькопрофільними шинами 225/55, що збільшують непідресорені маси. Більші колеса тут явно були б зайвими.

Такий характер можна назвати оптимальним компромісом між керованістю та комфортом. Peugeot 408 не перетворюється на м'який кросовер, але й не змушує водія миритися з надмірною жорсткістю заради спортивних відчуттів. Описати словами це важко – краще особисто дослідити її на власному тест-драйві у найближчого дилера.

Загалом, у міських умовах додатковий кліренс допомагає спокійніше долати нерівності та заїжджати на бордюри, а на трасі важливими стають стабільність і акустичний комфорт. Саме на поєднанні цих якостей і побудований характер моделі. Peugeot 408 справляється з обома задачами на відмінно – він комфортний як у місті, так і в далеких подорожах, що робить його справді універсальним автомобілем.

Системи допомоги водієві та оснащення

Оновлений Peugeot 408 пропонується в Україні у комплектаціях Allure та GT. Уже початкова версія має цифрову панель приладів, мультимедійну систему i-Connect, двозонний клімат-контроль (з фізичним регулюванням у базовому виконанні), підігрів керма й передніх сидінь, а також пакет систем допомоги водієві.

До оснащення належать адаптивний круїз-контроль, система утримання автомобіля в смузі руху, моніторинг сліпих зон, розпізнавання дорожніх знаків і попередження про перехресний рух позаду. Камери кругового огляду на 360 градусів і паркувальні датчики спрощують маневрування в обмеженому просторі.

Топова комплектація вже має 3D-панель приладів, розширені можливості мультимедійної системи, систему контролю якості повітря, електропривід дверей багажника та крісла з електрорегулюванням і масажем. Додатково можна замовити аудіосистему FOCAL із десятьма динаміками та скляний люк з електроприводом.

Усі ці опції стають у нагоді як у місті, так і на трасі. Адаптивний круїз-контроль відмінно тримає задану дистанцію до автомобіля попереду, а автомобіль може самостійно зупинятися та відновлювати рух.

Водночас утримання у смузі працює доволі нав’язливо, система сама відводить кермо назад у смугу руху, коли водій хоче оминути ями. Є три способи, як з цим боротися: звинути, вмикати покажчики повороту при перелаштуванні або взагалі вимкнути систему утримання у смузі повністю через центральний дисплей. На щастя, останній має доволі інформативну довідку, тож знайти потрібне налаштування доволі легко.

Peugeot 408 чудово підходить для дальних поїздок завдяки комфортній посадці й ефективним асистентам. Навіть якщо водій втомлюється за кермом, автомобіль сам це фіксує й пропонує знайти найближче місце для комфортного перепочинку.

Скільки коштує оновлений Peugeot 408 в Україні

Стартова ціна Peugeot 408 у комплектації Allure становить 1 374 700 гривень. Топова версія GT коштує від 1 586 000 гривень. Це близько 30 та 35 тисяч доларів відповідно. Слід зазначити, що навіть стартова комплектація має широкий перелік оснащення, тож "бідною" її не назвеш.

GT пропонує розширене оснащення, матричну оптику, електропривід багажника, 3D-панель приладів і додаткові можливості персоналізації. Утім, головна особливість Peugeot 408 – не кількість екранів чи перелік асистентів.

Його конкурентна перевага полягає у незвичному поєднанні формату кузова, високого кліренсу, простору та виразного дизайну. Саме тому модель складно порівнювати лише за класичними параметрами седанів або кросоверів – вона, фактично, позбавлена конкурентів.

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Висновок: чи став Peugeot 408 кращим після рестайлінгу?

Оновлення Peugeot 408 не є революційним. Французи не стали змінювати вдалу концепцію, а зосередилися на тому, що й раніше було однією з головних причин звернути увагу на модель – дизайні. Нова світлова графіка, підсвічені логотипи, перероблені бампери та колір Flare Green зробили автомобіль ще помітнішим. Впевнені, що багатьом це сподобається.

Водночас збереглися його практичні переваги: просторий салон, місткий багажник, збільшений кліренс і майже спортивний характер силового агрегату, що забезпечує відмінну динаміку. Тоді як ходова дарує гарний баланс керованості й комфорту.

Так, багатьом вона, звісно, може здатися трішки жорсткою, тому при виборі авто слід ще раз перевірити його характер на тест-драйві. Однак сам форм-фактор Peugeot 408 ніби провокує на активний драйв.

Фото Анни Слоніцької