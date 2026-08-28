Top Gear возвращается на телевидение: названы возможные ведущие

О возвращении программы официально заявил директор развлекательного направления ВВС Эд Хавард во время Эдинбургского телевизионного фестиваля. В то же время телеканал пока не раскрывает дату премьеры и окончательный состав ведущих, пишет Carscoops.

Джимми Карр может стать ведущим Top Gear

По информации СМИ, Джимми Карр уже вел переговоры по участию в новой версии Top Gear. 53-летний комик известен благодаря стендап-выступлениям и многочисленным телевизионным проектам. Комментируя слухи о возможном участии Карра, Эд Хавард заявил: "Джимми был бы отличным ведущим".

Другим кандидатом называют Джо Марлер. 36-летний британец завоевал популярность как профессиональный регбист, а после завершения спортивной карьеры в 2024 году начал активно работать на телевидении и в развлекательных проектах. BBC пока не подтвердила, что Карр или Марлер войдут в окончательный состав ведущих. По словам Хаварда, больше информации о новой версии Top Gear может появиться в ближайшее время.

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Что произошло с Top Gear

Top Gear фактически оставался без новых выпусков с 2022 года. После ухода Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя Программу несколько раз пытались перезапустить с новым составом ведущих.

В 2016 году к шоу присоединились Крис Эванс, Крис Гаррис, Эдди Джордан, Мэтт Леблан, Рори Рид и Сабина Шмитц. Однако этот состав не оправдал ожиданий, а Эванс покинул программу уже после одного сезона.

Впоследствии основными ведущими Top Gear стали Крис Гаррис, Фредди Флинтофф и Пэдди Макгиннесс. Они продолжили формат автомобильных тестов, путешествий и различных испытаний, сформировавшийся еще при Кларксоне, Хаммонде и Мэе.

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