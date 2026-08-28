Top Gear повертається на телебачення: названо можливих ведучих

Про повернення програми офіційно заявив директор розважального напрямку BBC Ед Хавард під час Единбурзького телевізійного фестивалю. Водночас телеканал поки не розкриває дату прем'єри та остаточний склад ведучих, пише Carscoops.

Джиммі Карр може стати ведучим Top Gear

За інформацією ЗМІ, Джиммі Карр уже вів переговори щодо участі в новій версії Top Gear. 53-річний комік відомий завдяки стендап-виступам та численним телевізійним проєктам. Коментуючи чутки про можливу участь Карра, Ед Хавард заявив: "Джиммі був би чудовим ведучим".

Іншим кандидатом називають Джо Марлера. 36-річний британець здобув популярність як професійний регбіст, а після завершення спортивної кар'єри у 2024 році почав активно працювати на телебаченні та в розважальних проєктах. BBC поки не підтвердила, що Карр або Марлер увійдуть до остаточного складу ведучих. За словами Хаварда, більше інформації про нову версію Top Gear може з'явитися найближчим часом.

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Що сталося з Top Gear

Top Gear фактично залишався без нових випусків із 2022 року. Після відходу Джеремі Кларксона, Річарда Хаммонда та Джеймса Мея програму кілька разів намагалися перезапустити з новим складом ведучих.

У 2016 році до шоу приєдналися Кріс Еванс, Кріс Гарріс, Едді Джордан, Метт Леблан, Рорі Рід і Сабіна Шмітц. Однак цей склад не виправдав очікувань, а Еванс залишив програму вже після одного сезону.

Згодом основними ведучими Top Gear стали Кріс Гарріс, Фредді Флінтофф та Педді Макгіннесс. Вони продовжили формат автомобільних тестів, подорожей та різноманітних випробувань, який сформувався ще за часів Кларксона, Хаммонда та Мея.

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