Toyota проверяет проблемные двигатели ударом молотка: это официальная процедура

Как сообщает The Drive, Toyota разработала новую диагностическую процедуру для двигателей V35A, попавших под масштабную отзывную кампанию из-за риска повреждения коренных подшипников коленвала. Метод позволяет оценить состояние мотора без его разборки, измеряя резонансные колебания после контролируемого удара по шкиву коленчатого вала.

Зачем Toyota вообще понадобился молоток

Проблема с этими двигателями известна уже давно. При производстве внутри отдельных моторов могли остаться металлические частицы и другой технологический мусор, который со временем повреждал коренные подшипники коленвала.

В самом худшем случае это могло завершиться серьезной поломкой или полным отказом двигателя.

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Авто24 еще в 2024 году рассказывал, что Toyota решила бесплатно заменить более 100 тысяч проблемных двигателей у Tundra и Lexus LX. Тогда речь шла о 98 568 пикапах Tundra и 3524 Lexus LX600, в двигателях которых могли остаться посторонние частицы после производства.

Впоследствии отзывная кампания расширялась, и общее количество автомобилей с потенциально проблемным V6 превысило четверть миллиона.

Бить нужно в конкретное место и с определенной силой

Обычный слесарный молоток здесь не подойдет. Toyota использует небольшой специально разработанный пластиковый инструмент, который должен создать точно контролируемый импульс.

Перед тестированием техник проверяет состояние двигателя и изменяет необходимые рабочие жидкости, чтобы посторонние факторы не искажали результат. После этого на болт коленчатого вала устанавливают акселерометр, а по шкиву наносят удар в положении примерно "на третий час".

Причем, даже сила удара контролируется. Если механик ударил слишком слабо или слишком сильно, система уведомит об этом и измерение придется повторить.

Процедура может выглядеть забавно, но за ней стоит четкая физика.

Toyota слушает не звук, а резонанс коленвала

Принцип припоминает работу камертона. Деталь определенной формы, массы и материала после ушиба колеблется с характерной частотой.

Если ее состояние изменяется, например из-за износа подшипника, изменяется и характер этих колебаний.

"В сущности, эта проверка использует резонансную частоту передней части коленчатого вала для оценки состояния коренного подшипника №1", пояснили представители Toyota.

При разработке метода инженеры исследовали большое количество двигателей и определили, как отличается резонанс исправного подшипника от узла с аномальным износом.

Именно эти данные теперь используют дилерское программное обеспечение.

Почему просто не заменить все моторы

На первый взгляд Toyota могла бы не тратить время на сложную диагностику и просто заменить все потенциально проблемные двигатели.

Однако производитель настаивает, что дефект есть не в каждом V35A. Часть двигателей с соответствующего периода производства может нормально работать на протяжении всего ресурса, тогда как у других посторонние частицы уже нанесли или могут повредить подшипник.

Поэтому задача нового теста состоит в том, чтобы отделить действительно нуждающиеся в замене моторы от исправных.

Программное обеспечение анализирует не только показатели акселерометра, но и доступные данные по эксплуатации конкретного автомобиля.

Если система не сможет достаточно уверенно подтвердить, что у коренного подшипника №1 нет риска аномального износа, двигатель заменят.

Полной гарантии тест все равно не дает

Toyota не утверждает, что новый метод способен со стопроцентной точностью предсказать будущее двигателя.

Его задача состоит в оценке вероятности проблемы без дорогостоящей и длительной разборки мотора.

Это существенно упрощает отзывчивую кампанию. Чтобы напрямую увидеть состояние коренного подшипника, двигатель пришлось бы частично или полностью разбирать, а такая процедура требует гораздо больше времени и работы.

Вибрационный тест позволяет получить косвенный, но измеряемый показатель его состояния.

Если мотор уже стучит, молоток не нужен

Новый тест предназначен в первую очередь для автомобилей, у которых пока нет очевидных симптомов неисправности.

Если двигатель уже начал стучать, нестабильно работать или вообще не запускается, Toyota советует не ждать плановой проверки и обращаться к дилеру.

В таком случае проблема уже проявилась и нуждается в обычной диагностике.

Авто24 раньше также писал о другом большом отзыве Toyota Tundra и Lexus LX600 из-за проблем с трансмиссией. Тогда дефект мог приводить к неожиданному движению автомобиля даже после перевода селектора в нейтральное положение.

Проблемный V6 стал главным мотором новой Tundra

Для Toyota эта история особенно неприятна, ведь V6 с двойным турбонаддувом стал ключевым двигателем нового поколения Tundra после отказа традиционного V8.

Еще во время премьеры модели Авто24 рассказывал, что новая Toyota Tundra перешла на 3,5-литровый турбомотор V6., который в обычной версии развивал 395 л.с., а в гибридной i-Force Max мощность достигала 443 л.с.

Родственный агрегат получил и Lexus LX600. Новое поколение флагманского Lexus LX также отказалось от V8 в пользу 3,5-литрового V6 с двойным турбонаддувом.

Именно поэтому масштаб проблемы оказался значительным: один и тот же двигатель использовался на нескольких дорогих и массовых для американского рынка моделях.

Молоток здесь только создает правильный сигнал

Самое интересное в новой процедуре Toyota – то, что сам молоток фактически ничего не диагностирует. Он только создает стандартизированный механический импульс, после которого акселерометр фиксирует реакцию двигателя, а программное обеспечение сравнивает ее с эталонными значениями.

Поэтому снаружи проверка напоминает старый гаражный прием, но по принципу работы это, скорее, неразрушающий вибрационный контроль.

И если после удара программное обеспечение решит, что состояние первого коренного подшипника вызывает сомнение, следующим инструментом дилера будет уже не небольшой пластиковый молоток, а новый двигатель.