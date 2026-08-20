Toyota перевіряє проблемні двигуни ударом молотка: це офіційна процедура

Як повідомляє The Drive, Toyota розробила нову діагностичну процедуру для двигунів V35A, які потрапили під масштабну відкличну кампанію через ризик пошкодження корінних підшипників колінвала. Метод дозволяє оцінити стан мотора без його розбирання, вимірюючи резонансні коливання після контрольованого удару по шківу колінчастого вала.

Навіщо Toyota взагалі знадобився молоток

Проблема з цими двигунами відома вже давно. Під час виробництва всередині окремих моторів могли залишитися металеві частинки та інше технологічне сміття, яке з часом пошкоджувало корінні підшипники колінвала.

У найгіршому випадку це могло завершитися серйозною поломкою або повною відмовою двигуна.

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Авто24 ще у 2024 році розповідав, що Toyota вирішила безкоштовно замінити понад 100 тисяч проблемних двигунів у Tundra та Lexus LX. Тоді йшлося про 98 568 пікапів Tundra та 3524 Lexus LX600, у двигунах яких могли залишитися сторонні частинки після виробництва.

Згодом відклична кампанія розширювалася, і загальна кількість автомобілів із потенційно проблемним V6 перевищила чверть мільйона.

Бити потрібно в конкретне місце і з певною силою

Звичайний слюсарний молоток тут не підійде. Toyota використовує невеликий спеціально розроблений пластиковий інструмент, який має створити точно контрольований імпульс.

Перед тестуванням технік перевіряє стан двигуна та змінює необхідні робочі рідини, щоб сторонні фактори не спотворювали результат. Після цього на болт колінчастого вала встановлюють акселерометр, а по шківу наносять удар у положенні приблизно "на третю годину".

Причому навіть сила удару контролюється. Якщо механік ударив занадто слабко або занадто сильно, система повідомить про це і вимірювання доведеться повторити.

Процедура може виглядати кумедно, але за нею стоїть доволі точна фізика.

Toyota слухає не звук, а резонанс колінвала

Принцип нагадує роботу камертона. Деталь певної форми, маси та матеріалу після удару коливається з характерною частотою.

Якщо її стан змінюється, наприклад через зношення підшипника, змінюється і характер цих коливань.

"По суті, ця перевірка використовує резонансну частоту передньої частини колінчастого вала для оцінки стану корінного підшипника №1", пояснили представники Toyota.

Під час розробки методу інженери дослідили велику кількість двигунів та визначили, як відрізняється резонанс справного підшипника від вузла з аномальним зношенням.

Саме ці дані тепер використовує дилерське програмне забезпечення.

Чому просто не замінити всі мотори

На перший погляд, Toyota могла б не витрачати час на складну діагностику і просто замінити всі потенційно проблемні двигуни.

Однак виробник наполягає, що дефект є не в кожному V35A. Частина двигунів із відповідного періоду виробництва може нормально працювати протягом усього ресурсу, тоді як в інших сторонні частинки вже спричинили або можуть спричинити пошкодження підшипника.

Тому завдання нового тесту полягає у тому, щоб відділити мотори, які дійсно потребують заміни, від справних.

Програмне забезпечення аналізує не лише показники акселерометра, а й доступні дані про експлуатацію конкретного автомобіля.

Якщо система не зможе достатньо впевнено підтвердити, що корінний підшипник №1 не має ризику аномального зношення, двигун замінять.

Повної гарантії тест все одно не дає

Toyota не стверджує, що новий метод здатен зі стовідсотковою точністю передбачити майбутнє двигуна.

Його завдання полягає в оцінці ймовірності проблеми без дорогого та тривалого розбирання мотора.

Це суттєво спрощує відкличну кампанію. Щоб безпосередньо побачити стан корінного підшипника, двигун довелося б частково або повністю розбирати, а така процедура потребує значно більше часу та роботи.

Вібраційний тест дозволяє отримати непрямий, але вимірюваний показник його стану.

Якщо мотор уже стукає, молоток не потрібен

Новий тест призначений насамперед для автомобілів, у яких поки немає очевидних симптомів несправності.

Якщо двигун уже почав стукати, нестабільно працювати або взагалі не запускається, Toyota радить не чекати планової перевірки та одразу звертатися до дилера.

У такому випадку проблема вже проявилася і потребує звичайної діагностики.

Авто24 раніше також писав про інше велике відкликання Toyota Tundra та Lexus LX600 через проблеми з трансмісією. Тоді дефект міг призводити до несподіваного руху автомобіля навіть після переведення селектора у нейтральне положення.

Проблемний V6 став головним мотором нової Tundra

Для Toyota ця історія особливо неприємна, адже V6 із подвійним турбонаддувом став ключовим двигуном нового покоління Tundra після відмови від традиційного V8.

Ще під час прем'єри моделі Авто24 розповідав, що нова Toyota Tundra перейшла на 3,5-літровий турбомотор V6, який у звичайній версії розвивав 395 к.с., а в гібридній i-Force Max потужність сягала 443 к.с.

Споріднений агрегат отримав і Lexus LX600. Нове покоління флагманського Lexus LX також відмовилося від V8 на користь 3,5-літрового V6 із подвійним турбонаддувом.

Саме тому масштаб проблеми виявився значним: один і той самий двигун використовувався одразу на кількох дорогих і масових для американського ринку моделях.

Молоток тут лише створює правильний сигнал

Найцікавіше в новій процедурі Toyota те, що сам молоток фактично нічого не діагностує. Він лише створює стандартизований механічний імпульс, після якого акселерометр фіксує реакцію двигуна, а програмне забезпечення порівнює її з еталонними значеннями.

Тому зовні перевірка нагадує старий гаражний прийом, але за принципом роботи це радше неруйнівний вібраційний контроль.

І якщо після удару програмне забезпечення вирішить, що стан першого корінного підшипника викликає сумнів, наступним інструментом дилера буде вже не маленький пластиковий молоток, а новий двигун.