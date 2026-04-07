Уклониста хотели переправить через границу в Беларусь по цене Renault Traffic, на которой его везли

На днях 33-летний житель областного центра получил подозрение в организации незаконной переправки человека мобилизационного возраста через государственную границу Украины. Об этом сообщают областная прокуратура и полиция Житомирской области.

В этой истории есть один очень необычный для схем нелегального перехода границы момент: организация трансфера с уклонистом планировалась не в страны Евросоюза на западных границах. Этот маршрут даже не рассматривался.

Уклонист бежал в Белорусь

Уклониста переправляли на север – в враждебную для Украины Беларусь, которая предоставила РФ территорию для нападения на Украину и стала союзницей для российских оккупантов.

Правоохранители установили, что в феврале подозреваемый пообещал своему знакомому помощь в пересечении украинско-белорусского участка государственной границы. Свои "услуги" он оценил в 6 тысяч долларов США.

Что входило в предложенный "сервис"

За эти средства мужчина обещал организовать трансфер до пограничной зоны, предоставить подробный маршрут беспрепятственного пересечения, а также инструкции по снаряжению и необходимых вещей.

Фото: прокуратура, полиция Житомирщины

Кроме того, он консультировал "клиента" относительно его дальнейших действий на территории соседнего государства.

И снова 332-я статья

Эта статья снова фигурирует в новом уголовном деле: мужчине инкриминируют незаконную переправку лица через государственную границу Украины, совершенное из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Согласно действующему законодательству, подозреваемому грозит от 7 до 9 лет заключения с конфискацией имущества.