Три АЗС в двух соседних областях больше не будут продавать "бодягу"

В ходе расследования дела детективы получили подтверждение, что на всех трех АЗС осуществляли розничную продажу топлива неизвестного происхождения, не имея на это никаких документов.

Как говорится в сообщении Черновицкого БЭБ, на автозаправочных станциях отсутствовали лицензии на право розничной торговли топливом, сертификаты качества и документы, подтверждающие происхождение нефтепродуктов.

Фальсификат здесь выдавали за топливо брендовых марок, соответственно, цена также была брендовая. Фото: БЭБ Черновицкой области

Во время санкционированных обысков детективы изъяли более 60 тыс. литров топлива, 6 автозаправочных колонок, 7 резервуаров для хранения горюче-смазочных материалов, 2 резервуары со сжиженным газом и 35 тыс. грн наличных, полученных от реализации горючего.

Также изъята документация по приобретению и реализации нефтепродуктов и мобильные телефоны лиц, причастных к незаконной деятельности.