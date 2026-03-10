Три АЗС у двох сусідніх областях більше не продаватимуть "бодягу"

Під час розслідування справи детективи отримали підтвердження, що на усіх трьох АЗС здійснювали роздрібний продаж пального невідомого походження, не маючи на це жодних документів.

Як йдеться у повідомленні Чернівецького БЕБ, на автозаправних станціях були відсутні ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, сертифікати якості та документи, що підтверджують походження нафтопродуктів.

Фальсифікат тут видавали за пальне брендових марок, відповідно, ціна також була брендова. Фото: БЕБ Чернівецької області

Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили понад 60 тис. літрів пального, 6 автозаправних колонок, 7 резервуарів для зберігання пально-мастильних матеріалів, 2 резервуари зі скрапленим газом та 35 тис. грн готівки, отриманої від реалізації пального.

Також вилучено документацію щодо придбання та реалізації нафтопродуктів і мобільні телефони осіб, причетних до незаконної діяльності.