Первая сотня турецко-украинских троллейбусов выедет на маршруты

В компании отмечают, что достичь такого результата удалось благодаря сотрудничеству с украинским партнером – компанией PTS (Политехносервис), где осуществляют окончательную сборку машин с интеграцией электрооборудования собственной разработки и тестированием готовой техники.

Об этой знаковой новости в поставке сообщил специализированный транспортный ресурс Alltransua.

Юбиляр прибудет в новом дизайне

Сотая машина отличается обновленным оформлением экстерьера. У производителя говорят, что новый дизайн создан с учетом современной городской архитектуры и тенденций общественного транспорта.

У производителя также подтвердили намерения продолжать сотрудничество с Украиной и уже анонсировали новые поставки и проекты.

Как AKIA собирают в Украине

Все поставки пока осуществляются в формате машинокомплектов модели AKIA Ultra TB12. По прибытии в Украину троллейбусы дооснащаются электроникой и проходят финальную сборку.

Фото: Alltransua



Основной производственной площадкой выступает ООО "Политехносервис". В то же время для Винницы применили отдельную схему – там окончательную сборку организовали непосредственно на мощностях местного троллейбусного депо.

В Украине по такой технологии уже изготовлено 91 троллейбус модели PTS T12309, которые работают в разных городах по обе стороны Днепра.

Новые машины готовят для Киева

В ближайшее время ожидается поставка еще 16 троллейбусов для Киева. Именно среди них должна появиться как минимум одна машина с новым дизайном кузова.

Напомним, первая партия из 32 турецких машинокомплектов AKIA прибыла в Украину в начале 2024 года. С тех пор география эксплуатации существенно расширилась – в перечень городов-эксплуатантов добавились, в частности, Николаев и Кременчуг.

Фактически модель сотрудничества между турецким производителем и украинскими предприятиями уже превратилась в пример локализованного производства общественного транспорта даже в условиях войны.