Перша сотня турецько-українських тролейбусів виїде на маршрути

У компанії зазначають, що досягти такого результату вдалося завдяки співпраці з українським партнером – компанією PTS (Політехносервіс), де здійснюють остаточне складанням машин з інтеграцією електрообладнання власної розробки та тестуванням готової техніки.

Про цю знакову новину у постачанні повідомив спеціалізований транспортний ресурс Alltransua.

Ювіляр прибуде у новому дизайні

Сота машина вирізняється оновленим оформленням екстер’єру. У виробника кажуть, що новий дизайн створено з урахуванням сучасної міської архітектури та тенденцій громадського транспорту.

У виробника також підтвердили наміри продовжувати співпрацю з Україною та вже анонсували нові постачання й проєкти.

Як AKIA збирають в Україні

Усі поставки наразі здійснюються у форматі машинокомплектів моделі AKIA Ultra TB12. Після прибуття в Україну тролейбуси дооснащуються електронікою та проходять фінальне складання.

Ось у такому вигляді прибувають машиникомплекти на завод в Броварах. Фото: Alltransua



Основним виробничим майданчиком виступає ТОВ "Політехносервіс". Водночас для Вінниці застосували окрему схему – там остаточне складання організували безпосередньо на потужностях місцевого тролейбусного депо.

В Україні за такою технологією вже виготовлено 91 тролейбус моделі PTS T12309, які працюють у різних містах по обидві сторони Дніпра.

Так приблизно виглядає відправлений в Україну тролейбус AKIA у новому дизайні. Фото: Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Нові машини готують для Києва

Найближчим часом очікується поставка ще 16 тролейбусів для Києва. Саме серед них має з’явитися щонайменше одна машина з новим дизайном кузова.

Нагадаємо, перша партія з 32 турецьких машинокомплектів AKIA прибула в Україну на початку 2024 року. Відтоді географія експлуатації суттєво розширилася – до переліку міст-експлуатантів додалися, зокрема, Миколаїв і Кременчук.

Фактично модель співпраці між турецьким виробником та українськими підприємствами вже перетворилася на приклад локалізованого виробництва громадського транспорту навіть в умовах війни.