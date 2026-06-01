Тягачи MAN оказались не "гуманитаркой": кто доказал

Речь идет о четырех грузовиках MAN общей стоимостью более 2 млн гривен. Эту технику ввезли в страну без уплаты таможенных платежей.

О вероятных преступных действиях фигурантов дела рассказывает на своей ФБ-странице Бюро экономической безопасности.

Как работала схема

По данным следствия, организатор наладил закупку грузовых автомобилей в странах Европейского Союза для дальнейшего ввоза через Львовскую таможню.

Чтобы избежать таможенного контроля и обязательных платежей, на транспорт оформляли документы о якобы гуманитарной помощи. В декларациях использовали реквизиты благотворительной организации, которая фактически не осуществляла гуманитарной деятельности.

Для доставки техники через границу привлекали людей, которые, по версии следствия, не знали об истинной цели операции. Они получали грузовики в странах ЕС и декларировали их в Украине как гуманитарный груз.

Магистральные тягачи MAN пришли как гуманитарный транспорт, но продавались по коммерческим ценам. Фото: БЭБ Львовщины

Четыре MAN на более чем два миллиона

Следователи установили, что таким способом через таможенную границу Украины незаконно переместили четыре грузовые автомобили марки MAN. Общая стоимость транспортных средств превышает 2 млн грн.

Во время досудебного расследования фигурант добровольно перечислил 250 тыс. грн на поддержку Вооруженных сил Украины.

Дело будет рассматривать суд

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины – контрабанда товаров под видом гуманитарной помощи. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Досудебное расследование осуществляли детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области, процессуальное руководство обеспечивала Львовская областная прокуратура.