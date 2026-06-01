Тягачі MAN виявились не "гуманітаркою": хто помітив

Йдеться про чотири вантажівки MAN загальною вартістю понад 2 млн гривень. Цю техніку ввезли в країну без сплати митних платежів.

Про ймовірні злочинні дії фігурантів справи розповідає на своїй ФБ-сторінці Бюро економічної безпеки.

Як працювала схема

За даними слідства, організатор налагодив закупівлю вантажних автомобілів у країнах Європейського Союзу для подальшого ввезення через Львівську митницю.

Щоб уникнути митного контролю та обов’язкових платежів, на транспорт оформлювали документи про нібито гуманітарну допомогу. У деклараціях використовували реквізити благодійної організації, яка фактично не здійснювала гуманітарної діяльності.

Для доставки техніки через кордон залучали людей, які, за версією слідства, не знали про справжню мету операції. Вони отримували вантажівки в країнах ЄС та декларували їх в Україні як гуманітарний вантаж.

Магістральні тягачі MAN прийшли як гуманітарний транспорт, але продавалися за комерційними цінами. Фото: БЕБ Львівщини

Чотири MAN на понад два мільйони

Слідчі встановили, що таким способом через митний кордон України незаконно перемістили чотири вантажні автомобілі марки MAN. Загальна вартість транспортних засобів перевищує 2 млн грн.

Під час досудового розслідування фігурант добровільно перерахував 250 тис. грн на підтримку Збройних сил України.

Справу розглядатиме суд

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України – контрабанда товарів під виглядом гуманітарної допомоги. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Досудове розслідування здійснювали детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області, процесуальне керівництво забезпечувала Львівська обласна прокуратура.