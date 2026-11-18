Как сообщает Посольство Дании в Украине, торжественная церемония передачи юбилейного транспорта прошла в Киеве. Знаковое событие провели на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне прямо под монументом Родина-мать.

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Поиском, ремонтом и доставкой техники занимается сообщество Biler til Ukraine под руководством Эспера Линдхольта. С украинской стороны логистику и распределение машин между подразделениями Вооруженных сил Украины координирует благотворительный фонд Инициатива Е+.

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" Отмечаю важность командной работы в этом процессе. За каждым автомобилем стоят щедрые благотворители, неутомимые механики и, конечно, водители, жертвующие своим драгоценным временем, чтобы проехать через всю Европу, – отметил посол Дании в Украине Томас Лунд-Соренсен, чье посольство не прекращает работу даже во время активной фазы вражеских атак на Киев.

Юбилейным автомобилем стала хорошо знакомая нашим читателям модель пикапа Mitsubishi L200. Фото: Посольство Дании.

К поздравлениям присоединился и заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис. Он обратил внимание присутствующих на символичность датского изречения tusind tak, которое дословно переводится как тысяча благодарностей, идеально описывающих масштаб проделанной работы.

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Что было известно раньше?

Напомним, что системная помощь европейских партнеров остается критически важной для мобильности наших защитников. Каждая такая машина помогает спасать жизнь и эффективно выполнять боевые задачи по самым горячим направлениям.