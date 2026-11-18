Як повідомляє Посольство Данії в Україні, урочиста церемонія передачі ювілейного транспорту відбулася у Києві. Знакову подію провели на території Національного музею історії України у Другій світовій війні просто під монументом Батьківщина-мати.

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Пошуком, ремонтом та доставкою техніки займається спільнота Biler til Ukraine під керівництвом Єспера Ліндхольта. З українського боку логістику та розподіл машин між підрозділами Збройних Сил України координує благодійний фонд Ініціатива Е+.

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"Наголошую на важливості командної роботи у цьому процесі. За кожним автомобілем стоять щедрі благодійники, невтомні механіки і, звісно, водії, які жертвують своїм дорогоцінним часом, щоб проїхати через усю Європу, – зазначив посол Данії в Україні Томас Лунд-Соренсен, чиє посольство не припиняє роботи навіть в час активної фази ворожих атак на Київ.

Ювілейним автомобілем стала добре знайома нашим читачам модель пікапа Mitsubishi L200. Фото: Посольство Данії в Україні

До привітань долучився і заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс. Він звернув увагу присутніх на символічність данського вислову tusind tak, який дослівно перекладається як тисяча подяк, що ідеально описує масштаб виконаної роботи.

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Що було відомо раніше?

Нагадаємо, що системна допомога від європейських партнерів залишається критично важливою для мобільності наших захисників. Кожна така машина допомагає рятувати життя та ефективно виконувати бойові завдання на найгарячіших напрямках.