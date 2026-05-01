У цифровых тахографов именины: как "цифра" вытеснила "шайбу"

Аналоговые тахографы использовались десятилетиями. Хотя первые подобные устройства появились еще в 1920-х годах, массовое внедрение стартовало после решения Европейского экономического сообщества в 1985 году.

Об этом рассказали аналитики специализированного издания 40ton.net, сделав акцент на революционной идее глобального контроля за режимом труда и отдыха водителей – безопасность на дорогах прежде всего.

От бумажных дисков – к карточкам водителя

До 2006 года водители пользовались бумажными тахокартами, которые можно было приобрести практически на любой АЗС. Их водители называли по-своему – “шайбы“. Однако цифровая эпоха изменила правила игры: появились карточки водителя, системы считывания данных и необходимость цифрового учета рабочего времени.

Для многих транспортных компаний это стало настоящим вызовом. Части малого бизнеса даже пришлось впервые покупать компьютеры для работы с новыми системами.

Аналоговые листы записей в Промышленном музее в Генте (Бельгия). Фото: сайт 40ton.net

Отрасль боялась коллапса

Накануне запуска цифровых тахографов в Европе царила неопределенность. Британские профильные медиа в 2006 году предупреждали, что транспортная система может столкнуться с хаосом из-за недостатка карточек водителя. Там за несколько месяцев до старта реформы было готово лишь 6 тысяч карточек из необходимых 750 тысяч.

Аналогичная ситуация была во многих других странах. Началась "игра в кошки-мышки". Цифровые тахографы должны были уменьшить манипуляции с режимом труда и отдыха водителей. Но почти сразу появились новые схемы обхода системы.

Одним из самых известных способов стал магнит, который влиял на датчик скорости. Из-за этого производителям пришлось модернизировать системы и внедрять защищенные керамические датчики.

Позже тахографы получили GPS-фиксацию маршрута и технологию дистанционного контроля DSRC, что позволяет инспекторам проверять часть данных без остановки грузовика.

Шоферский юмор украинцев был и останется непревзойденным в любых ситуациях на дороге. Коллаж: Валентин Ожго, Авто24

Цифровая революция транспорта

Сегодня цифровые тахографы уже стали стандартом для международных перевозок. Эксперты признают: именно эта технология фактически положила начало масштабной цифровизации транспортной отрасли.

Современные системы мониторинга транспорта, удаленный контроль автопарков и цифровой учет работы водителей во многом выросли именно из тахографической революции, которая стартовала в Европе 20 лет назад.

Новый этап контроля: тахографы для бусов обязательны

В редакции Авто24 решили к этому добавить, что процесс внедрения тахографов продолжается. Уже с 1 июля 2026 года Евросоюз вводит новый этап тахографической реформы. Главное изменение – требования распространятся не только на большие грузовики, но и на легкий коммерческий транспорт (LCV).

"С тех пор международные перевозки в ЕС на бусах и грузовиках LCV массой от 2,5 до 3,5 тонны будут требовать обязательной установки “умного” тахографа второго поколения Smart Tacho 2. Для грузовиков более 3,5 тонн также вводится требование обновления оборудования до нового стандарта, – отмечают в Авто24

В новых реалиях труда и отдыха

Новые тахографы автоматически будут фиксировать не только режим труда и отдыха водителя, но и пересечение границ, места загрузки и разгрузки. Часть данных органы контроля могут считывать дистанционно без остановки транспорта.

Таким образом Евросоюз переходит к еще более глубокой цифровизации и контроля международных перевозок для соблюдения норм труда и отдыха водителей.