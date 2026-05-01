У цифрових тахографів іменини: як "цифра" витіснила "шайбу"

Аналогові тахографи використовувалися десятиліттями. Хоча перші подібні пристрої з’явилися ще у 1920-х роках, масове впровадження стартувало після рішення Європейського економічного співтовариства у 1985 році.

Про це розповіли аналітики спеціалізованого видання 40ton.net, зробивши акцент на революційній ідеї глобального контролю за режимом праці та відпочинку водіїв – безпека на дорогах передусім.

Від паперових дисків – до карток водія

До 2006 року водії користувалися паперовими тахокартами, які можна було придбати практично на будь-якій АЗС. Їх водії називали по-своєму – “шайби“. Однак цифрова епоха змінила правила гри: з’явилися картки водія, системи зчитування даних та необхідність цифрового обліку робочого часу.

Для багатьох транспортних компаній це стало справжнім викликом. Частині малого бізнесу навіть довелося вперше купувати комп’ютери для роботи з новими системами.

Галузь боялася колапсу

Напередодні запуску цифрових тахографів у Європі панувала невизначеність. Британські профільні медіа у 2006 році попереджали, що транспортна система може зіткнутися з хаосом через нестачу карток водія. Там за кілька місяців до старту реформи було готово лише 6 тисяч карток із необхідних 750 тисяч.

Аналогічна ситуація була в багатьох інших країнах. Почалася "гра в кішки-мишки". Цифрові тахографи мали зменшити маніпуляції з режимом праці та відпочинку водіїв. Але майже одразу з’явилися нові схеми обходу системи.

Одним із найвідоміших способів став магніт, який впливав на датчик швидкості. Через це виробникам довелося модернізувати системи та впроваджувати захищені керамічні датчики.

Пізніше тахографи отримали GPS-фіксацію маршруту та технологію дистанційного контролю DSRC, що дозволяє інспекторам перевіряти частину даних без зупинки вантажівки.

Цифрова революція транспорту

Сьогодні цифрові тахографи вже стали стандартом для міжнародних перевезень. Експерти визнають: саме ця технологія фактично започаткувала масштабну цифровізацію транспортної галузі.

Сучасні системи моніторингу транспорту, віддалений контроль автопарків і цифровий облік роботи водіїв багато в чому виросли саме з тахографічної революції, яка стартувала у Європі 20 років тому.

Новий етап контролю: тахографи для бусів обов'язкові

В редакції Авто24 вирішили до цього додати, що процес впровадження тахографів продовжується. Вже з 1 липня 2026 року Євросоюз запроваджує новий етап тахографічної реформи. Головна зміна – вимоги поширяться не лише на великі вантажівки, а й на легкий комерційний транспорт (LCV).

"Відтоді міжнародні перевезення у ЄС на бусах та вантажівках LCV масою від 2,5 до 3,5 тонни вимагатимуть обов’язкового встановлення “розумного” тахографа другого покоління Smart Tacho 2. Для вантажівок понад 3,5 тонни також вводиться вимога оновлення обладнання до нового стандарту, – зазначають в Авто24

У нових реаліях праці та відпочинку

Нові тахографи автоматично фіксуватимуть не лише режим праці та відпочинку водія, а й перетин кордонів, місця завантаження та розвантаження. Частину даних органи контролю можуть зчитувати дистанційно без зупинки транспорту.

Таким чином Євросоюз переходить до ще глибшої цифровізації та контролю міжнародних перевезень задля дотримання норм праці та відпочинку водїів.